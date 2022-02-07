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Antalya'da "Romeo ve Juliet" balesi Sevgiler Günü'ne özel sahnelenecek - Son Dakika

Antalya'da "Romeo ve Juliet" balesi Sevgiler Günü'ne özel sahnelenecek

07.02.2022 17:06
Antalya'da "Romeo ve Juliet" balesi Sevgiler Günü'ne özel sahnelenecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği "Romeo ve Juliet" balesini, Sevgililer Günü'ne özel 10 ve 12 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği "Romeo ve Juliet" balesini, Sevgililer Günü'ne özel 10 ve 12 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan "Romeo ve Juliet" balesi, Sevgililer Günü'ne özel sahnelenecek.

Librettonun ele alınışı, müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı ve koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde "Juliet"i Iaroslava Volkova, "Romeo"yu Tolga Burçak, "Mercutio"yu Volkan Altunel, "Tybalt"ı Yağızhan Danış, "Paris"i Burak Özbek, "Benvolio"yu Artur Ivanov, "Lady Capulet"i Derya Tokgöz, "Lord Capulet"i Ömer Erenler, "Rosaline"yi Seda Manaz, "Peder Lawrence"i Cem Kaytmaz, "Dadı"yı Fadime Keskin, "2 Kız"ı Seda Manaz ve İlayda Binzet, "Lady Montegue"yi Özlem Tekinay, "Lord Montegue"yi Devrim Saraçoğlu ve "'Vali" rolünü Murat Özdemir canlandıracak.

Gösteri 10 ve 12 Şubat'ta, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

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Sevgililer Günü, Antalya, Müzik, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 'Romeo ve Juliet' balesi Sevgiler Günü'ne özel sahnelenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da "Romeo ve Juliet" balesi Sevgiler Günü'ne özel sahnelenecek - Son Dakika
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