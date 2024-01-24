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Antalya'da Uluslararası Sömestir Festivali'nde Bulgaristan'dan Kukla Tiyatrosu Sahneledi - Son Dakika
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Antalya'da Uluslararası Sömestir Festivali'nde Bulgaristan'dan Kukla Tiyatrosu Sahneledi

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Sömestir Festivali'nde, Bulgaristan'dan Varna Devlet Kukla Tiyatrosu 'Sihirli Aşçılar' adlı oyunu sahneledi. Festival kapsamında çocuklar sanatla buluşuyor.

Antalya\'da Uluslararası Sömestir Festivali\'nde Bulgaristan\'dan Kukla Tiyatrosu Sahneledi
24.01.2024 - 16:06,  Güncelleme: 16:11
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Antalya'da, çocukların yarıyıl tatilinde sanatla buluşmaları amacıyla düzenlenen Uluslararası Sömestir Festivali'nde, Bulgaristan'dan Varna Devlet Kukla Tiyatrosu "Sihirli Aşçılar" adlı oyunu sahneledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca (AŞT) organize edilen festivalde, yurt içinden ve yurt dışından tiyatro toplulukları oyunlarını minik sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Yıldız Kenter Sahnesi'nde 20 Ocak'ta başlayan festival kapsamında Diana Tsolevska, Galin Ginev ve Stoyan Stoyanov'un yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Vera Stoykova'nın yaptığı oyun, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dört aşçının seyircileri sebzeler, meyveler ve geniş yemek dünyasının diğer ürünleriyle tanıştırdığı, tüm ürünlerin sihirli aşçıların elinde hayat bulduğu bir mutfakta geçen oyun, minik sanatseverlerden alkış aldı.

Festival, 4 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da Uluslararası Sömestir Festivali'nde Bulgaristan'dan Kukla Tiyatrosu Sahneledi - Son Dakika
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