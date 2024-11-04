Antalya\'da Yaşayan Miras Etkinliği

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı" yapıldı.

Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki etkinlikte konuşan Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ekici, somut olmayan kültürel miras için usta-çırak ilişkisinin önemli olduğunu vurguladı. Bu sanatların gelecek nesillere aktarılmasına değinen Ekici, minyatür, ebru, çini gibi sanatlarda çırak yetiştirilmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Ekici, Antalya'nın halı ve kilim ihracatıyla da öne çıktığını belirterek, "Antalya, dünyaya halı, kilim ihraç eden bir halı kilim başkenti haline geldi. Özellikle bu bölgede, bütün Türkiye'de dokunan halıların özel bir pazarı oluşturuluyor. Ancak burada halıyı, halı olarak satmak değil, o halıyla beraber Türk kültürünü pazarladığımızı ifade etmemiz lazım. Değerli miras taşıyıcıları, şunu hatırlatmak istiyorum, nesneler satmaz, hikayeler sattırır. Ürettiğiniz her bir nesnenin mutlak surette adını koyun." diye konuştu.

Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen de katılımcıların sorularını yanıtladı.