Antalya Devlet Opera ve Balesi, Dünya Dans Günü'nde ünlü eserleri sahneledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Dünya Dans Günü'nde ünlü eserleri sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Dünya Dans Günü\'nde ünlü eserleri sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 29 Nisan Dünya Dans Günü dolayısıyla ünlü bale eserlerinden oluşan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturdu. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Gala Gecesi'nde Fındıkkıran, Giselle, Kamelyalı Kadın ve Pandemic gibi beğeni toplayan eserlerin bölümleri sahnelendi. Koreografilerde Marius Petipa, Jean Coralli, Jules Perrot, Volkan Ersoy ve Armağan Davran imzası vardı. Antalya DOB orkestrası da sanatçılara eşlik etti.

30.04.2024 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 29 Nisan Dünya Dans Günü dolayısıyla ünlü eserlerden hazırladığı seçkiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki Dünya Dans Günü Gala Gecesi programında, Antalya DOB bale sanatçıları Fındıkkıran, Giselle, Kamelyalı Kadın ve Pandemic gibi büyük beğeni toplayan eserlerden bölümleri sahneledi.

Birbirinden renkli bale eserleri, Marius Petipa, Jean Coralli, Jules Perrot, Volkan Ersoy ve Armağan Davran imzasını taşıyan koreografilerle sahneye taşındı.

Sahnede sanatçılara Antalya DOB orkestrası eşlik etti.

Gala gecesinde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetti, başkemancılığı Halit Barış Öğüt üstlendi.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Dünya Dans Günü, Antalya, Dünya, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi, Dünya Dans Günü'nde ünlü eserleri sahneledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:07 Nijerya’da menenjit salgınında ölü sayısı 85’e yükseldi Nijerya'da menenjit salgınında ölü sayısı 85'e yükseldi
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 01:10:29. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesi, Dünya Dans Günü'nde ünlü eserleri sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement