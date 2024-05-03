Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin 'Tosca' operasını sahneleyecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin 'Tosca' operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini\'nin \'Tosca\' operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ünlü 'Tosca' operasını sanatseverlerle buluşturacak. Eser, 4 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek ve Yiğit Günsoy'un rejisiyle sergilenecek. Ünlü İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota, eserin orkestrasını yönetecek. Biletler, gişelerin yanı sıra online olarak da temin edilebiliyor.

03.05.2024 14:41
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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, bu sezonun son "Tosca" operası temsili, 4 Mayıs saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahnelenecek eserin orkestrasını, ünlü İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek. 1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostümü Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin sonu kanla biten aşk hikayesinin anlatıldığı eserde, "Tosca"yı Bilge Yılmaz, "Cavaradossi"yi Burak Pektaş, "Scarpia"yı Serhat Konukman, "Angelotti"yi Alaaddin Ataseven, "Sagrestano"yu Onur Alpaslan, "Spoletta"yı Mustafa Özşamlı ve "Sciarrone" rolünü Yusuf Yıldız canlandıracak.

Antalya DOB Koro şefliğini Mahir Seyrek'in ve Çocuk Korosu şefliğini Sinem Ulusoy'un üstlendiği eserin Başkemancısı Fahrettin Arda olacak.

Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin 'Tosca' operasını sahneleyecek - Son Dakika

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