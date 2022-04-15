Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek

15.04.2022 11:19
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.

Cem İdiz'in besteleriyle 19 ve 21 Nisan'da saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde sahnelenecek eserde "Kanlı Nigar"ı Semiha Derya Boran, "Hamdi"yi Fatih Şanal ve Ümit Burak Tekinay, "Haydar"ı Toygarhan Atuner, "Şetaret"i Tuğba Kubilay ve Zişan Damcıoğlu, "Letafet"i Arzu Aydoğdumu ve Serap Demirhan Işık, "Hüsrev"i Enis Ok ve Baha İşler, "Rumelili"yi Yalçın Ünsal ve Ercan Uğur, "Laz"ı Ferdi Uslu ve Zafer İşgören, "Acem"i Onur Alpaslan ve Baturalp Bilgili, "Ülfet"i Deniz Ünal ve Selin Telek, "Nefaset"i Gülçin Gültekin ve Selda Serdar, "Mahallenin Meraklısı"nı Pınar Tekol ve Ceren Aytekin, "Naci"yi Mustafa Özşamlı ve Dağhan Ergün, "İhtiyar" rolünü ise Engin Yaman ve Emre Aytekin canlandıracak.

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Cem İdiz, Antalya, Opera, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek - Son Dakika
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