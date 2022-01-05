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Antalya Devlet Opera ve Balesi komik opera "Sevil Berberi"ni sahneleyecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi komik opera "Sevil Berberi"ni sahneleyecek

05.01.2022 11:31
Antalya Devlet Opera ve Balesi komik opera "Sevil Berberi"ni sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalya komik operasının şaheserlerinden kabul edilen, Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eserini, 8 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalya komik operasının şaheserlerinden kabul edilen, Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eserini, 8 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten'in sahneye koyduğu "Sevil Berberi", Rossini'nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera arasında dünya sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında geliyor.

Dünya komik opera sanatının en mükemmel örneği sayılan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor.

Eğlenceli operada dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Melda Özkan'a ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

İki perdelik eserde "Figaro"yu Mehmet Ali Tutar, "Rosina"yı Sema Suna, "Kont Almaviva"yı Devrim Demirel, "Dr. Bartolo"yu Engin Suna, "Don Basilio"yu Umut Tarık Akça, "Berta"yı Gülçin Gültekin, "Fiorello" ve "Subay"ı Baturalp Bilgili, "Uşak"ı Vural Vursavaş canlandırırken, Mustafa Özşamlı da anlatıcı olarak yer alacak.

İspanya'nın Sevilla kentinde 17. yüzyılda geçen eserde, Kont Almaviva'nın Madrid'de görüp aşık olduğu güzel Rosina için Sevil'e gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımlarıyla Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 8 Ocak saat 20.00'de sahnelenecek eserin bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişiyor. Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi komik opera Sevil Berberi ni sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi komik opera Sevil Berberi ni sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi komik opera Sevil Berberi ni sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi komik opera Sevil Berberi ni sahneleyecek

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Gioacchino Rossini, Antalya, Opera, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi komik opera 'Sevil Berberi'ni sahneleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesi komik opera "Sevil Berberi"ni sahneleyecek - Son Dakika
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