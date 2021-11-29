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Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Operetlerden Seçkiler" konseri - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Operetlerden Seçkiler" konseri

29.11.2021 15:46
Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Operetlerden Seçkiler" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konserini 2 Aralık'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konserini 2 Aralık'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Atay Ergezen tarafından sahneye koyulan ve eserlere mizansenlerin de eşlik ettiği konserde sahne düzenlemesi Özlem Tekinay, sahne tasarımı Cüneyt Şencan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Sevilen ve en bilinen operetlerin parıltılı aryaları ve ansamblarını piyanist Metin Kiper eşliğinde solist sanatçılar soprano Arzu Aydoğdumu, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenor Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal, Göksay Yaran ve Erdi Can Aybaş, bariton Ümit Burak Tekinay seslendirecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 2 Aralık saat 20.00'de düzenlenecek konserin bilet fiyatları 25 ile 40 lira arasında değişiyor. Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden Operetlerden Seçkiler konseri
Antalya Devlet Opera ve Balesinden Operetlerden Seçkiler konseri
Antalya Devlet Opera ve Balesinden Operetlerden Seçkiler konseri
Antalya Devlet Opera ve Balesinden Operetlerden Seçkiler konseri

Mustafa Eski, Antalya, Aralık, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesinden 'Operetlerden Seçkiler' konseri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Operetlerden Seçkiler" konseri - Son Dakika
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