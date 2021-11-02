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Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" oyununun prömiyerini yaptı - Son Dakika

Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" oyununun prömiyerini yaptı

02.11.2021 14:32
Antalya Devlet Tiyatrosu

Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" adlı çocuk oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.

Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" adlı çocuk oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.

Özlem Lale'nin kaleme aldığı, geleneksel Türk tiyatrosu öğelerini barındıran oyunu Sabri Özmener yönetti.

Eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "7'den 77'ye aile oyunu" temasıyla izleyicilerle buluşturuldu.

Keloğlan'ın güldüren ve düşündüren hikayelerinin işlendiği eserde, Remzi Kürşad Süren "Keloğlan", Başak İşür "Keloğlan'ın annesi", Niyazi Mert Kurt "erkek meddah", Tümay Revşan Genç "kadın meddah", Ömer Alper İzci "cüce", Durmuş Benli "padişah" ve Esra Dayan "padişahın kızı" rollerini canlandırdı.

Dekorunu Büşra Eroğlu, kostümlerini Özge Akarsu, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı'nın hazırladığı oyunun müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait.

Antalya Devlet Tiyatrosu Herkes İçin Keloğlan oyununun prömiyerini yaptı
Antalya Devlet Tiyatrosu Herkes İçin Keloğlan oyununun prömiyerini yaptı
Antalya Devlet Tiyatrosu Herkes İçin Keloğlan oyununun prömiyerini yaptı
Antalya Devlet Tiyatrosu Herkes İçin Keloğlan oyununun prömiyerini yaptı
Antalya Devlet Tiyatrosu Herkes İçin Keloğlan oyununun prömiyerini yaptı

Devlet Tiyatroları, Keloğlan, Antalya, Lale, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Tiyatrosu 'Herkes İçin Keloğlan' oyununun prömiyerini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" oyununun prömiyerini yaptı - Son Dakika
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