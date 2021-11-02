Dekorunu Büşra Eroğlu, kostümlerini Özge Akarsu, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı'nın hazırladığı oyunun müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait.

Keloğlan'ın güldüren ve düşündüren hikayelerinin işlendiği eserde, Remzi Kürşad Süren "Keloğlan", Başak İşür "Keloğlan'ın annesi", Niyazi Mert Kurt "erkek meddah", Tümay Revşan Genç "kadın meddah", Ömer Alper İzci "cüce", Durmuş Benli "padişah" ve Esra Dayan "padişahın kızı" rollerini canlandırdı.

Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan " adlı çocuk oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.

Son Dakika › Kültür Sanat › Antalya Devlet Tiyatrosu 'Herkes İçin Keloğlan' oyununun prömiyerini yaptı - Son Dakika

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