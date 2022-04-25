Antalya DOB'da "La Traviata" operası sahnelenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya DOB'da "La Traviata" operası sahnelenecek

25.04.2022 13:37
Antalya DOB'da "La Traviata" operası sahnelenecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nce, 28 Nisan'da "La Traviata" operası sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nce, 28 Nisan'da "La Traviata" operası sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eserini Melih Öztürk sahneye koyuyor.

Bir perdelik rejili konser formatıyla ilk kez sahnelenecek eserin prömiyerinde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek.

Koro şefliğini Mahir Seyrek'in yaptığı eserde dekor düzenleme Ömer Gündüz, kostüm Gazal Erten, koreografi Kürşat Kılıç ve ışık tasarımı Mustafa Eski'nin imzasını taşıyor.

Aşk ve suçluluk duygusunun heyecanlı, neşeli ve dramatik melodilerle işlendiği eserde "Violetta Valery" rolünü Aslı Ayan, "Alfredo Germont" rolünü Dağhan Ergün, "Giorgio Germont" rolünü Mehmet Ali Tutar, "Annina" rolünü Seçil Eyilikeder, "Doktor Grenvil" rolünü Şafak Güç, "Flora Bervoix" rolünü Tuğçe Oğuzülgen, "Gastone" rolünü Erdi Can Aybaş, "Baron Douphol" rolünü Yalçın Ünsal, "Marki D'Obiny" rolünü ise Yusuf Yıldız canlandırırken gecede Fatih Şanal anlatıcı olarak yer alacak.

28 Nisan saat 20.30'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı opera gişeleri ve www.biletinial.com internet sitesinden temin edilebilir.

YORUMLAR
500
Tosca operasının dekoru Congresium'a kuruldu Tosca operasının dekoru Congresium'a kuruldu Tosca operasının dekoru Congresium'a kuruldu Tosca operasının dekoru Congresium'a kuruldu

La traviata, Antalya, Nisan, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB'da 'La Traviata' operası sahnelenecek - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Oyun bir anda felakete dönüştü! 14 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti
14:36 "Şenyaşar ailesiyle ilgili kendimi affedemiyorum" diyen eski AK Partili bakan Fakıbaba: HDP'ye oy vermek ayıp değildir
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:10 Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 14:51:36. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya DOB'da "La Traviata" operası sahnelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement