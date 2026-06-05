Antalya DOB'dan 'Attila' Operası - Son Dakika
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Antalya DOB'dan 'Attila' Operası

05.06.2026 12:32
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Antalya DOB, Verdi'nin 'Attila' operasını 6 Haziran'da sahneleyecek, güçlü bir dram sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giuseppe Verdi'nin erken dönem başyapıtları arasında yer alan "Attila" operasını bu sezonun son prömiyeri olarak sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, dünya opera repertuvarının önemli eserlerinden biri olan "Attila", rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye taşınıyor.

Görkemli sahne tasarımı, güçlü müzikal yapısı, etkileyici koro sahneleri ve kalabalık solist kadrosuyla dikkati çeken yapım, Antalya DOB'un bu sezon sahneye koyduğu en kapsamlı prodüksiyonlardan biri olarak izleyiciyle buluşacak.

Eserin rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un üstlendiği yapımda orkestra şefliğini Lorenzo Castriota, koro şefliğini Mahir Seyrek gerçekleştiriyor. Dekor ve kostüm Gülden Sayıl, koreografi Bader Çakan, ışık tasarımı ise İnan Erbil Sefer imzası taşıyor.

Eserin başkemancısı Fahrettin Arda olurken, "Attila"yı Şafak Güç ve Engin Suna, "Odabella"yı Sema Çavuşoğlu ve Bilge Yılmaz, "Foresto"yu Erdi Can Aybaş, Burak Pektaş ve Göksay Yaran, "Ezio" rolünü ise Serhat Konukman ve M. Yusuf Yıldız dönüşümlü olarak canlandıracak. "Papa Leone" karakterine Enis Cihat Kızılgül, "Uldino"ya da Osman Serkan Bodur hayat verecek.

Eserin konusu

Giuseppe Verdi'nin 1846'da bestelediği "Attila", yalnızca tarihsel bir opera olmanın ötesinde, güç, intikam, sadakat, ihanet ve aidiyet kavramlarını merkezine alan güçlü bir insanlık dramı olarak öne çıkıyor.

Bestecinin erken dönem eserleri arasında yer alan yapıt, Verdi'nin ilerleyen yıllarda olgunlaştıracağı dramatik anlatım anlayışının önemli habercilerinden biri olarak kabul ediliyor. Hun İmparatoru Attila'nın İtalya seferini konu alan eser, tarihsel olayları dramatik bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor.

Sezonun son prömiyeri olan üç perdelik "Attila" operası 6 Haziran'da, ikinci temsili ise 9 Haziran saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB'dan 'Attila' Operası - Son Dakika

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