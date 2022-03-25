Antalya DOB, nisan ayında 13 temsille izleyici karşısına çıkacak - Son Dakika
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Antalya DOB, nisan ayında 13 temsille izleyici karşısına çıkacak

25.03.2022 13:14
Antalya DOB, nisan ayında 13 temsille izleyici karşısına çıkacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), nisan ayında 13 temsille sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), nisan ayında 13 temsille sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, nisanda sezona opera, bale, müzikal, çocuk oyunu ve konserler içeren programlarla devam edilecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, prömiyeri yapılacak opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseri 2, 5 ve 28 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB tarafından mart ayında prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan "Kamelyalı Kadın" balesi, 14, 16 ve 30 Nisan'da tekrar sahnelenecek.

"Kanlı Nigar" müzikali tekrar sahnelenecek

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden olan, kapalı gişe sahnelenen "Kanlı Nigar" müzikali Cem İdiz'in besteleri ile 19 Nisan ve 21 Nisan'da tekrar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Fonikler Köyü" senfonik masalını minik sanatseverler ile buluşturacak.

Deniz Yıldız'ın türkü düzenlemelerini yaptığı ve Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu "Memleketim" müzikali 26 Nisan'da 2 perde olarak izleyici karşısına çıkacak.

Nisan ayındaki konserler

"Çello Yıldızları-Alaturka" 7 Nisan'da, "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" 9 Nisan ve 12 Nisan'da Antalyalı sanatseverlere sunulacak.

Antalya DOB, nisan ayında 13 temsille izleyici karşısına çıkacak
Antalya DOB, nisan ayında 13 temsille izleyici karşısına çıkacak
Antalya DOB, nisan ayında 13 temsille izleyici karşısına çıkacak
Antalya DOB, nisan ayında 13 temsille izleyici karşısına çıkacak

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Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kamelyalı Kadın' balesini sahneleyecek Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kamelyalı Kadın' balesini sahneleyecek

La traviata, Antalya, Çocuk, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB, nisan ayında 13 temsille izleyici karşısına çıkacak - Son Dakika


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