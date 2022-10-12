Antalya haber... Antalya Devlet Tiyatrosu "Shakespeare'in Bütün Oyunları"nın prömiyerini yapacak - Son Dakika
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Antalya haber... Antalya Devlet Tiyatrosu "Shakespeare'in Bütün Oyunları"nın prömiyerini yapacak

12.10.2022 10:32
Antalya haber... Antalya Devlet Tiyatrosu "Shakespeare'in Bütün Oyunları"nın prömiyerini yapacak

Antalya kültür sanat haberine göre Antalya Devlet Tiyatrosunca (ADT) hazırlanan "Shakespeare'in Bütün Oyunları" adlı gösterinin prömiyeri 19 Ekim'de sahnelenecek.

Antalya Devlet Tiyatrosunca (ADT) hazırlanan "Shakespeare'in Bütün Oyunları" adlı gösterinin prömiyeri 19 Ekim'de sahnelenecek.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield'in kaleme aldığı, Leyla Özgüler Kalender'in çevirdiği tiyatro eseri, Gökçe Yurtsal tarafından yönetilecek.

İki perdede sahnelenecek oyunda Niyazi Mert Kurt "Peter", İsmail Sabri Memiş "Jon" ve Şükrü Gürel "Chris" rollerini canlandıracak.

İlk kez izleyiciyle buluşacak oyunun dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gazal Erten ve müziklerini Akın Sevgör yaptı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, 19 Ekim saat 20.00'de sahnelenecek oyunda "üç kafadarın" bir araya gelerek, Shakespeare'in bütün oyunlarını birlikte oynama çabası anlatılıyor.

Oyunun biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki gişeler ile "www.biletinial.com" üzerinden temin edilebiliyor.

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya haber... Antalya Devlet Tiyatrosu 'Shakespeare'in Bütün Oyunları'nın prömiyerini yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haber... Antalya Devlet Tiyatrosu "Shakespeare'in Bütün Oyunları"nın prömiyerini yapacak - Son Dakika
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