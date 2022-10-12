İlk kez izleyiciyle buluşacak oyunun dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gazal Erten ve müziklerini Akın Sevgör yaptı.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield'in kaleme aldığı, Leyla Özgüler Kalender'in çevirdiği tiyatro eseri, Gökçe Yurtsal tarafından yönetilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Antalya haber... Antalya Devlet Tiyatrosu 'Shakespeare'in Bütün Oyunları'nın prömiyerini yapacak - Son Dakika

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