Antalya haberleri! Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneleyecek - Son Dakika
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Antalya haberleri! Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneleyecek

07.10.2022 11:46
Antalya haberleri! Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneleyecek

Antalya haberlerine göre Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini 11 Ekim'de sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini 11 Ekim'de sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlanıyor.

Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde olarak sahnelenecek eserde "Kanlı Nigar"ı Semiha Derya Boran, "Hamdi"yi Fatih Şanal, "Haydar"ı Taner Ölçen, "Şetaret"i Zişan Damcıoğlu, "Letafet"i Serap Demirhan Işık, "Hüsrev"i Enis Ok, "Rumelili"yi Yalçın Ünsal, "Laz"ı Ferdi Uslu, "Acem"i Onur Alpaslan, "Ülfet"i Selin Telek, "Nefaset"i Gülçin Gültekin, "Mahallenin Meraklısı"nı Pınar Tekol, "Naci"yi Mustafa Özşamlı, "İhtiyar" rolünü ise Engin Yaman canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 11 Ekim Salı saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak gösterinin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

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Kaynak: AA

Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya haberleri! Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneleyecek - Son Dakika

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