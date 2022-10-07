Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.

Kaynak: AA

Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Antalya haberleri! Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneleyecek - Son Dakika

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