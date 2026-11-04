Antalya Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde Attila operasıyla sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde Attila operasıyla sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde 'Attila' operası, sergiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle devam etti. Konyaaltı Beach Park'taki Çocuk Köyü çocukları ve aileleri ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde sergiler, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, konser ve çocuklara yönelik etkinliklerle devam etti.

Festival kapsamında "Attila" operası, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Gülcan Yol, "Surdaki İzler" sergisiyle Kaleiçi'nin tarihi dokusundan ve farklı medeniyetlerin bıraktığı izlerden ilham alan eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Aynı mekanda ziyaretçilerle bir araya gelen sanatçı ve küratör Sanem Altıner'in "Motiflerin Neon Yolculuğu" sergisi ise geleneksel Türk sanatlarının köklü motiflerini modern bir bakış açısıyla ele aldı.

Sanatçı Yakup Burak Akay'ın "Zamanın Sessiz Tanıkları" sergisinde, atık malzemelerden hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Katılımcılar, sürdürülebilir sanat uygulamalarını deneyimledi

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Zülbiye Sevgili Polat eşliğinde gerçekleştirilen Tezhip Atölyesi'nde katılımcılar, geleneksel Türk kitap süsleme sanatının inceliklerini yakından tanıdı.

Aynı merkezde düzenlenen Minyatür Atölyesi'nde ise geleneksel Türk minyatür sanatının temel özellikleri ele alındı. Katılımcılar, renk kullanımı, kompozisyon ve tasvir teknikleri üzerinden minyatür sanatının kültürel mirastaki yerini keşfetti.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen atölyelerde de atık cam, kumaş ve kağıtların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Katılımcılar, sürdürülebilir sanat uygulamalarını deneyimleme fırsatı buldu.

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde resim eğitmeni Ayşe Özmak Mercan rehberliğinde, Mercan Sanat Topluluğu'nun 23 üyesinin katılımıyla "Taşlardan Tuvale Antik Kentin Ruhu" etkinliği gerçekleştirildi.

Perge Antik Kenti'nin arkeolojik mirası tanıtıldı

Festival kapsamında gerçekleştirilen Perge Antik Kenti gezisi, katılımcıları Antalya'nın binlerce yıllık tarihi mirasıyla buluşturdu.

Perge Kazılarının Bilim Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Çelik rehberliğinde düzenlenen gezide, antik kentin anıtsal yapıları, mimari özellikleri ve tarihsel gelişimi ele alındı.

Çağdaş Drama Derneği Antalya Temsilciliğinden Suna Karayılmaz tarafından gerçekleştirilen "Kapağın Altındaki Kahramanlar" atölyesinde çocuklar, kitap karakterlerini drama ve oyunlarla canlandırdı.

Festival kapsamında sahnelenen "Kırmızı Cüce" ve "Üç Kedi Bir Dilek" adlı çocuk oyunları minik izleyicilerle buluştu.

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde Çağdaş Drama Derneği Antalya Temsilciliğinden Serpil Tan Bayar tarafından gerçekleştirilen "İyi Oluş Hali Üzerine" atölyesinde, bireysel farkındalık ve grup içi etkileşim konuları ele alındı.

Çocuk Köyü'nde eğlence devam etti

Konyaaltı Beach Park'ta kurulan Çocuk Köyü, çocukları ve aileleri ağırladı.

Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz Atölyesi çocuklara farklı etkinlik seçenekleri sundu. VR Balon Turu ile çocuklar, Kapadokya'yı sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla keşfetme fırsatı buldu.

Festival kapsamında, şarkıcı Poizi, müzikseverlerle buluştu. Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen konserde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, "Çok Güzel Gülüyorsun" şarkısı sırasında küçük bir hayranını sahneye davet ederek birlikte düet yaptı.

Kaynak: AA
Konyaaltı Beach ParkKültür SanatAntalyaTurizmÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
ABD’de Kongre el değiştirdi Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir İşte elinde kalan tek yetki ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:23
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:34:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde Attila operasıyla sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android