Antalya'nın doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya'nın doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezleri

Antalya'nın Çıralı, Olimpos ve Adrasan gibi doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezleri, doğa tutkunu turistlerin tercih ettiği rotalardan biri.

06.08.2024 11:18
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Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Çıralı, Olimpos ve Adrasan şehir stresinden uzak tatil yapmak isteyen doğa tutkunu turistlerin rotasında yer alıyor.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya, alternatif turizm olanakları ile kente gelen tatilcilere aktivite çeşitliliği sunuyor.

El değmemiş doğasıyla binlerce turisti ağırlayan Çıralı, Olimpos ve Adrasan, Kemer ile Kumluca ilçeleri arasında kalıyor.

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarındaki bölgede 2 bin 200 yıllık antik liman şehri Olimpos da bulunuyor. Nar bahçeleri ile turunç, portakal ve limon ağaçlarının kokuları arasında tatilini doğa ve tarihle iç içe geçirmek isteyenler bölgeyi tercih ediyor.

Bölgede çok sayıda ahşaptan yapılı bungalov bulunuyor. Çıralı plajından başlayıp, Olimpos ve Adrasan koylarını gezdiren tur tekneleri ise şehir stresinden uzak tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bölgede verilen hizmetlere göre, konaklama tesislerinin kişi başı geceleme fiyatları 1000 lira ile 2 bin 500 lira arasında, tekne ile tura katılmak ise 750 lira ile 1250 lira arasında değişiyor.

Koyları görmek isteyen tekne turuna katılıyor

Teknelerin ilk durağı, geçmişte korsanların uğrak mekanlarından biri olduğu belirtilen ve 3 tarafı dağlarla kaplı olan Porto Ceneviz (Korsan) Koyu oluyor. Bu koya karadan ulaşım mümkün olmuyor.

Bir sonraki demir atılan yer ise suyunun berraklığı ile "Akvaryum" olarak isimlendirilen koy oluyor. Bu koyda nesli tükenme tehdidinde olan deniz kaplumbağalarından caretta carettaları da görmek mümkün.

Karadan sadece arazi araçları ile gelinebilen Sazak Koyu da teknelerin vazgeçilmez duraklarından birisi olarak öne çıkıyor. Bu koyda, güneşten suya süzülen ışığın deniz dibindeki kumlara yansıması güzel görüntü oluşturuyor. Koyda sahile yakın bir tatlı su kuyusu da bulunuyor.

Olympos ve Adrasan arasında "Aşıklar Mağarası" olarak isimlendirilen mağaranın önü, turun son durağı oluyor. Turistler, denize yakın yamaçtaki iki girişi olan mağarada yüzmenin keyfini yaşıyor.

"Aşıklar Mağarası ilgi odağı"

Tur teknesi sahibi Mikail Yörükoğlu, AA muhabirine, Çıralı plajından kalkan teknelerine Olimpos'tan da yolcu almalarının ardından koylara gittiklerini söyledi.

Mavi turların bölgeye tatil için gelenler için unutulmaz anlar yaşama fırsatı sunduğunu belirten Yörükoğlu, "Misafirlerimiz teknelerde keyifli zaman geçiriyor. Özellikle bizim "Aşıklar Mağarası" olarak adlandırdığımız nokta çok ilgi görüyor. Mağaranın iki girişi var. Birinden yüzmeye başlayan diğerinden çıkabiliyor. Mağara aslında Akdeniz fokunun yavrulama alanlarından biri. Mayıs ayında bir anne ve yavru foku burada hep görüyoruz. O günlerde burada mola vermiyoruz. Mağara içinde 1 metre kadar küçük bir kumsal alan var." ifadelerini kullandı.

Porto Ceneviz Koyu'nun eski zamanlarda da güvenli olması nedeniyle liman olarak kullanıldığını aktaran Yörükoğlu, suyunun rengi ile dikkati çeken Akvaryum Koyu'na gelen turistlerin deniz gözlükleri ile suyun derinliklerini seyrettiğini dile getirdi.

Sazak Koyu'nun da eşsiz bir güzelliğinin olduğunu vurgulayan Yörükoğlu, turlara katılan tatilcilerin koylarda deniz kaplumbağası ile balıkları kovalayan, tur teknelerine eşlik eden yunusları görme imkanı bulabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya'nın doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezleri - Son Dakika

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