Antalya Tiyatro Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Tiyatro Festivali Başlıyor

Antalya Tiyatro Festivali Başlıyor
05.05.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16. Uluslararası Tiyatro Festivali, 8-19 Mayıs'ta başlayacak; birçok ülkeden oyunlar sunulacak.

Antalya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenecek "Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali", 8 Mayıs'ta kortej yürüyüşü ve gösteriyle başlayacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında, festivalin 8-19 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Açılışın geçen yıl olduğu gibi Barbaros Çay Bahçesi karşısındaki Atatürk Parkı önünden 8 Mayıs saat 21.00'de kortejle başlayacağını belirten Tüzün, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş olacağını, kortejin Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, genel müdür yardımcıları ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Hollanda ekibinin "Avenir" gösterisinin ücretsiz halkla buluşacağını anlatan Tüzün, 9 Mayıs'ta Aspendos Antik Tiyatrosu'nda da "Hindistan Taj Express" oyununun izleyicilerle buluşacağını ifade etti.

Tüzün, 9-10 Mayıs'ta Hindistan temsilcilerinin Aspendos'ta sahne alacağını belirterek, "Çok çeşitli tiyatroların oyunları da 19 Mayıs'a kadar seyircimizle buluşmuş olacak. Tunus'u, İspanya'yı, Romanya'yı ağırlayacağız. Devlet Tiyatrosundan birçok oyun da izleyicilerle buluşmuş olacak. Atölye çalışmalarımız gerçekleşecek. Minik seyircilerimizi unutmadık. Hem çocuk oyunumuz olacak ve ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosunun projesi olan Parla bebek tiyatrosu da minik bebeklerimizle buluşacak." diye konuştu.

"Bu grubu getirebilmek bile çok büyük mucize"

Bu yıl iki gün Aspendos'a yoğunlaştıklarını aktaran Tüzün, Hindistan Taj Express'in dünyaca ünlü, biletleri yok satan bir grup olduğunu, bu grubu getirebilmenin bile çok büyük mucize olduğunu vurguladı.

Devlet Tiyatrosunun gücüyle o tiyatro grubunu Antalyalı izleyicilerle buluşturacaklarını aktaran Tüzün, "En çok ses getirecek o grup, Antalya'yı kasıp kavuracak. 7 devlet tiyatrosu bölgemiz ve Hollanda, Hindistan, İspanya, Romanya, Tunus gibi ülkelerin katılımıyla 23 farklı oyun, 50 temsille izleyiciyle buluşmuş olacağız." dedi.

Bilet fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Tüzün, Aspendos için tam biletin 310 lira, çocuk oyunlarının 150 lira, diğer oyunların da kategoriye göre değişiklik gösterdiğini kaydetti.

Tüzün, Aspendos'taki gösteriler için Antalya'nın çeşitli noktalarından ücretsiz servisler olacağını, vatandaşların servis bilgisine Antalya Devlet Tiyatrosunun sosyal medya hesaplarından ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Tiyatro Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:33:28. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Tiyatro Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.