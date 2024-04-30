Antalya Valisi Şahin, Saat Kulesi'ne dikilen bayrağa yapılan itiraza son noktayı koydu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Valisi Şahin, Saat Kulesi'ne dikilen bayrağa yapılan itiraza son noktayı koydu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Saat Kulesi'ne dikilen Türk bayrağına yapılan itirazlara cevap vererek, bayrağın orada kalacağını ve yapıya zarar vermeyeceğini belirtti.

30.04.2024 00:23
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Saat Kulesi'ne dikilen bayrağa yapılan itiraza Vali Şahin son noktayı koydu

Antalya Valisi Hulusi Şahin:

"Bayrak direğimiz Saat Kulesi'nde konumlanacak ve hep kalacak"

ANTALYA - Antalya'nın simgelerinden Saat Kulesi'ne dikilen gönder ve Türk bayrağı, tartışmaları da beraberinde getirdi. Yapıya zarar verebileceğine dair yazı hazırlayan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü konuyu Koruma Bölge Kurulu'na iletirken, Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bilimin çözemeyeceği şey yoktur, bayrak direğimiz orada konumlanacak ve hep kalacak" ifadelerine yer verdi.

Tarihi Kaleiçi'nin girişi Kalekapısı bölgesinde yer alan, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan Saat Kulesi'ne dikilen Türk bayrağı, tartışmalara neden oldu. 2021'den bu yana süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, geçtiğimiz Şubat ayında orijinal olmayan saat mekanizmasının yerine aslına uygun olarak hazırlanan saatin yerleştirildiği sırada, kulenin 1990'lı yıllarda çekilen fotoğrafında gönderde dalgalanan Türk bayrağını gören Antalya Valisi Hulusi Şahin, Saat Kulesi'ne Türk bayrağı asılması talimatını verdi.

Bayrak talimatını Antalya Valisi verdi

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, bir sabah çok erken saatlerde Vali Hulusi Şahin'den gelen talimatla, kuleye bayrak yerleştirilmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Karabayram, "Saat kulemizi tamamladık ve hizmete açtık. Kulemizle ilgili 1990'lı yıllardan bugüne dair dalgalanan bir Türk bayrağımız vardı zaten, kurula restorasyon projesi gittiği zaman bayrak bırakılmıyor. Sayın Valimiz, bu konuyu inceletmiş ve durumu tespit ettirmiş. Sabahın erken bir vaktinde kendisinden talimat geldi, Türk bayrağının eski yerine konumlandırılması şeklinde. Emri almamızla birlikte hummalı bir çalışmaya başladık. Bayrağımızın 1990'lı yıllarda kulemizde dalgalandığı yere konumlandırma işlemi yapıldı" ifadelerine yer verdi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yazısı

Gönder ve Türk bayrağının konumlandırılmasından sonra Koruma Bölge Kurulu ile yazışmaya başladıklarını açıklayan Cemil Karabayram, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yazışma sırasında yapının zarar göreceğine dair bir yazı hazırladığını kaydetti.

Karabayram, "Bayrağı yerleştirmemizle birlikte Koruma Bölge Kurulu ile yazışmalarımızı yaptık, o sırada Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden bir yazı geldi. Yapının zarar göreceği, taş düşme tehlikesinin doğabileceği, derzlerde sıkıntı olabileceği, rüzgarın etkisinin vb. oluşturacağı sorunları gündeme alan bir yazı düzenlendi ve o yazı Koruma Bölge Kurulu'na iletiliyor. Konuyu hemen bölge kuruluna incelettik ve konuyu irdelemeye başladık. Koruma Bölge Kurulu toplantısında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün temsilcisi karara itiraz etti. Derzlerin sıkıntı görebileceği, taşların aşağıya düşebileceği, bayrak direğinin yapıya zarar vereceği, başka bir yere konumlanması gerektiğinden ve rüzgar eğilimini anlattı. Bu söz konusu tereddütleri bildiğimizden, borunun içerisinden çelik halat sistemi gererek, o çelik halat sisteminden de ileride olabilecek rüzgara karşı gerekli önlemleri aldığımızı aktardık. Valimize bu konu iletildiği zaman, 'O bayrağı oraya dikeceksiniz ve orada dalgalanacak" diye konuştu.

"Sayın Valimiz, bayrak konusunda gerekeni yaptı"

Cemil Karabayram, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in bayrağın yerinde kalması gerektiği konusunda kararlı olduğuna dikkat çekerek, bayrak direğinin yapıya zarar vermediğine dair rapor hazırlandığını dile getirdi. Karabayram, "Sayın Valimiz bayrak konusunda gereğini yapmıştır. Biz de bayrak direğinin yapıya zarar vermediğini ispatladık, rapor haline getirdik. Valimizin de bize ilk talimatı; 'Bilimin çözemeyeceği şey yoktur, bayrak direğimiz orada konumlanacak ve hep kalacak' şeklinde oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Valisi Şahin, Saat Kulesi'ne dikilen bayrağa yapılan itiraza son noktayı koydu - Son Dakika

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