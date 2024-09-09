Kültür Sanat

Antalyalılar Ece Mumay konseriyle coştu

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında Ece Mumay, Karaalioğlu Parkı'nda muhteşem bir konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Gelecek Antalya" mottosuyla, bu yıl 3.sü düzenlenen Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali'nin 2. gününde, ünlü şarkıcı Ece Mumay, Antalyalıları coşturdu. Dünyaca ünlü birçok ünlü şefin, panelleri, söyleşileri, workshopları ve sunumlarıyla dolu dolu geçen festivalin 2. günün akşamında sahneye çıkan Ece Mumay, Antalyalılara keyifli bir akşam yaşattı. Karaalioğlu Parkı'nda kurulan sahnede düzenlenen konserde, vatandaşlar Ece Mumay'ın haraketli şarkılarına dans ederek eşlik ederken, yavaş şarkılarda ortak duyguları paylaştı.

"Herkesin başkanı olmaya devam edeceğim"

Sahneye çıkan Başkan Muhittin Böcek, sanatçı Ece Mumay'a çiçek ve plaket takdim ederken, sanatçı Ece Mumay ise Başkan Böcek'e teşekkürlerini iletti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, sahnedeki konuşmasında, "Konserlerimizin iptal edilmediği, bütün gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu, hep birlikte daha nice güzel günlerde daha nice konserler düzenlemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl, seçim öncesi olduğu için Altın Portakal'ı yapmamıza izin vermediler ve yasakladılar. Bu sene, 5-12 Ekim tarihlerinde, Altın Portakal Film Festivali'ni düzenleyeceğiz. Azimle, gururla, 5 yıl daha sizlerin emrinde, herkesin başkanı olmaya devam edeceğim" diye konuştu.