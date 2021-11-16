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Antik dönemin en geniş caddesi ayağa kaldırılıyor - Son Dakika

Antik dönemin en geniş caddesi ayağa kaldırılıyor

16.11.2021 15:30

Antik dönemin en geniş caddesi ayağa kaldırılıyor Dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeai antik kentinde 12 ay süren çalışmalarda antik dönemin en geniş caddesine sahip Batı Caddesi ayağa kaldırılıyor.

Antik dönemin en geniş caddesi ayağa kaldırılıyor

Dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeai antik kentinde 12 ay süren çalışmalarda antik dönemin en geniş caddesine sahip Batı Caddesi ayağa kaldırılıyor.

MUĞLA - Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret akınına uğrayan Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinde yaz-kış kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentin köy meydanından sonra giriş yapılan ve değişik kurumlar ile işbirliği içinde çalışmaların sürdüğü Batı Caddesi üzerindeki sütunlar yavaş yavaş yağa kaldırılıyor.

Tüm dönemlerin bir arada bulunduğu bir alan

Antik kentin Kuzey Giriş kapısındaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, kent içindeki çalışmalara ağırlık verildi. Bir taraftan eski yapıların restorasyonu sürerken, köy meydanından sonra giriş yapılan Batı Caddesi üzerindeki sütunlar ayağa kaldırılıyor. 10 metre genişliği ile antik dönemin en geniş caddesinin bulunduğu bölgede değişik dönemlere ait tüm yapılar yer alırken, kilise, mezarlar, 92 kişilik Latrina (Tuvalet) ve Roma hamamı gibi yapılar yer alıyor.

"Etkileyici bir antik kent"

Antik kenti ziyaret eden vatandaşlar beklentilerinin üzerinde etkileyici bir manzara ile karşılaştıklarını belirterek, "Biz yoldan geçerken beklentisiz tabelayı görüp girdik. Bilmiyorduk burayı. Hem büyüklüğü çok etkileyici, bir de köy yaşamı ile entegre olmuş antik kent. Nereye bakacağımızı, hangi dönemi hayal edeceğimizi şaşırıyor insan. İyi ki durmuşuz. Tekrar geleceğiz. Gezdik ama belki atladığımız yer vardır" dedi.

Ziyaretçiler farklı dönemlere ait yapıları görebilecek

Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinin kazı Başkanı Pamukkale Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, caddenin büyük bir bölümünün açığa çıkarma aşamasında olduklarını ve bu caddenin antik dönemin ve Stratonikeia'nın en geniş caddesi oluğunu açıkladı. Söğüt, "Stratonikeia antik kenti ve Lagina Hekate kutsal alanda antik dönemden günümüze yapılarda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle Stratonikeia'da köy meydanı ile ilgili çalışmalar devam ediyor ama köy meydanının hemen bitiminde antik dönemin yapıları ile ilgili ağırlıklı çalışma gerçekleştiriyoruz. Burada özellikle yapılan kazılar bizim için son derece önemli. Çünkü hemen Proplyon'dan başlayarak Doğu'ya doğru devam eden caddenin büyük kısmını açığa çıkarma aşamasındayız. Çalışmalarımız burada devam ediyor. Daha önceki yıllarda caddenin bir bölümünü açığa çıkarmıştık. Onun yanında Latrina (Tuvalet) vardı. Burada cadde, latrina, roma hamamı, bu caddenin devamındaki yapılar olmak üzere burasını bütüncül olarak açığa çıkarmak ve gelen ziyaretçilerin farklı önemlere ait yapıları bir arada görmelerini istiyoruz. Ağırlıklı olarak çalışa bu yönde yürüyor" dedi.

Antik dönemin en geniş caddesi

Cadde üzerinde bulunan tarihi yapılar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Söğüt, "Bunları içinde özellikle farklı kurumlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalardan birisi burası. Hemen Gymnasiuam'un çıkışında kapı ile caddeye bir bağlantı var. Yani proplyon denilen yapıya buradan geçiyorsunuz. Sonrasında 10 metre genişliğinde bir cadde v ar ki, antik dönemin ve bu kentin en büyük caddelerinden birisi. Bu caddeye hiçbir araç girmiyordu ve bu cadde bir tören caddesini biz burada açığa çıkartıyoruz. Caddenin hemen içinde Roma dönemi düzenlemelerinin haricinde Bizans döneminde eklenmiş bir kilise, daha sonra bu kilesinin yıkılmasından sonra düzenlenmiş mezarlar da vardı. Caddenin hemen güneyinde Latrina (Tuvalet) var, Yani 92 kişilik ve antik dönemin büyük Latrina'larından birisi. Orayı biz Türk Tarih Kurumu aracılığı ile restorasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hemen onun yanında Roma hamamı var. Yani bu kentteki 3 Roma hamamından birisi burada. Caddede yine Muğla Valiliğimizin desteği ile kazılarımızı gerçekleştiriyoruz. Böylece biz hem Bakanlığımız, hem valiliğimiz ile birlikte buradaki çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Antik dönemin en geniş caddesi ayağa kaldırılıyor
Antik dönemin en geniş caddesi ayağa kaldırılıyor
Antik dönemin en geniş caddesi ayağa kaldırılıyor
Antik dönemin en geniş caddesi ayağa kaldırılıyor

Münir Karaloğlu, Stratonikeia, Muğla, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antik dönemin en geniş caddesi ayağa kaldırılıyor - Son Dakika


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