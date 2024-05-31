Kültür Sanat

Antik kent, öğretmen korosu ile şenlendi

DÜZCE - 2 bin yıllık tarihi bulunan Konuralp Antik Kentinde, Düzce'de öğretmenlik yapanların oluşturduğu koro ile şenlendi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Düzce sesleri, öğretmenler korosu" ilk konserini 2 bin yıllık tarihi bulunan Konuralp Antik Kentinde gerçekleştirdi. Tarihi kentin anfi tiyatro kısmında gerçekleştirilen etkinliğe Düzceliler yoğun ilgi gösterdi. Düzce'de ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretmenlik yapanların oluşturduğu "Düzce sesleri, öğretmenler korosu" Düzce ve Karadeniz türkülerini seslendirerek, antik kenti şenlendirdi.