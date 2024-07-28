Antik Philadelphia'nın tiyatrosu Alaşehir'de bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antik Philadelphia'nın tiyatrosu Alaşehir'de bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde antik Philadelphia kentine ait milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tiyatro binası Kültür Bakanlığı ve Alaşehir Belediyesinin ortak çalışmasıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Tiyatroda süren kurtarma çalışmalarının ardından restorasyon çalışmalarıyla Manisa'ya yeni bir kültür değeri kazandırılacak.

28.07.2024 23:09
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Antik Philadelphia'nın tiyatrosu Alaşehir'de bulundu

Manisa'nın yeni kültür değeri gün yüzüne çıkarılıyor

Antik tiyatronun ortaya çıkarılması için hummalı çalışma

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde antik Philadelphia kentine ait milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tiyatro binası Kültür Bakanlığı ve Alaşehir Belediyesinin ortak çalışmasıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Tiyatroda süren kurtarma çalışmalarının ardından restorasyon çalışmalarıyla Manisa'ya yeni bir kültür değeri kazandırılacak.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde milattan önce II. Attolos tarafından kurulan antik Philadelphia kentinin toprak altında kalan yapıları Kültür Bakanlığı ve Alaşehir Belediyesinin ortak çalışmalarıyla bir bir ortaya çıkarılıyor. Milattan sonra 2. yüzyıl civarında yapıldığı tahmin edilen ve oldukça geniş bir alanda bulunan antik tiyatronun ortaya çıkarılması için Alaşehir Belediyesinin sponsorluğunda, Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle çalışmalara başlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda ilk olarak tiyatro binasına ait tüm kalıntılar çıkarılarak numaralandırılıyor. Bu yıl tamamlanması beklenen kurtarma kazısının ardından önümüzdeki yıllarda numaralandırılan taşlar bir bir yerlerine yerleştirilerek restorasyon çalışmalarına başlanacak. Önümüzdeki yıllarda tamamlanması hedeflenen restorasyon çalışmalarıyla antik Philadelphia kentinin tiyatro binası Manisa'nın kültür değerine eklenerek ziyaretçilere açılacak.

Tiyatro binası ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir, II. Attolos tarafından kurulan antik Philadelphia kenti üzerine kurulu bir şehir. Bulunduğumuz alan milattan sonra 2. yüzyıl civarında yapılmış antik tiyatro. Burada Kültür Bakanlığı izniyle kurtarma kazısını yapıyoruz. Kurtarma kazısında Alaşehir Belediyemiz sponsor olarak yer alıyor. İşçileri, alet, ekipmanları konaklamaları karşılıyoruz. Profesyonel ekiplerle çalışıyoruz. Bu ekipler bu alanı yıl sonuna kadar temizleyip önümüzdeki yıllarda kurtarma kazısını tamamlayıp restorasyon çalışmalarına başlanacak. Alaşehir'in bir kültür değeri daha ortaya çıkmış olacak" dedi.

Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, "Günlük değişmekle beraber 11-12 kişi çalışıyor. Minik fırça ve çapalarla arkadaşlarımız taşların arasında çalışıyor. Alaşehir Belediyesi işçilik, alet ekipman, yeme içme ve ekibin konaklaması konusunda yardımcı oluyor" diye konuştu.

Alaşehir için görme engellilerin de kullanabileceği turizm haritası hazırladıklarını ve kente gelen turistlerin rehbere ihtiyaç duymadan tüm kültür varlıklarını gezebileceklerini söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, "Alaşehir'in turizm haritasını da bastırdık. Kente gelen turistler haritayı alıp Alaşehir'i rahatlıkla gezebilecekler. Görme engelli vatandaşlarımız da Braille alfabesiyle Alaşehir hakkında bu harita sayesinde bilgi sahibi olabilecek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antik Philadelphia'nın tiyatrosu Alaşehir'de bulundu - Son Dakika

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