Antik Tiyatro Kazılarında Bizans Dönemine Ait Keşifler - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antik Tiyatro Kazılarında Bizans Dönemine Ait Keşifler

Düzce'nin Konuralp Antik Tiyatrosu'nda yapılan kazılarda, Bizans dönemine ait kilise kalıntıları ve altyapı sistemine ilişkin önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Kazılar, antik kentin tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

30.10.2024 19:47
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Kazdıkça tarif fışkırıyor

Antik tiyatro kazılarında Bizans dönemine ait yeni keşifler

Künk sistemleri ve kilise kalıntılarına rastlandı

DÜZCE - Düzce Belediyesi'nin desteği ile süren Konuralp Antik Tiyatrosu'nda kazı çalışmalarında künklerden oluşan alt yapı sistemi ile Kilise kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Batı Karadeniz'in Efes'i olarak bilinen Konuralp Antik Kenti'nin günümüze kadar ulaşan en önemli eseri olan antik tiyatroda sürdürülen kazı çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi. Tiyatronun sahne binasının güney tarafında genişletilerek, tiyatronun giriş güzergahları ve etrafında sürdürülen çalışmalarda, pişirilmiş topraktan yapılmış künklerden oluşan altyapı sistemleri gün yüzüne çıkarıldı.

Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan, kazılar sırasında ortaya çıkan altyapı sisteminin, doğu-batı yönünde uzanan çok sayıda kanaldan oluştuğunun belirlendiğini, geniş ve kalın künklerin, daha büyük kamu yapıları için; ince künklerin ise küçük ev tipi yapılar için kullanıldığının düşünüldüğünü ifade ederek, tiyatronun milattan sonra 4. yüzyılda işlevini yitirdiği göz önünde bulundurulduğunda, künk sisteminin bu dönemde tiyatro çevresinde yeni yapılaşmalar için inşa edildiği değerlendirmesine vardıklarını belirtti.

Aslan, bulunan yapıyla alakalı yaptığı değerlendirmede, "Kazı alanında ayrıca, Bizans dönemine tarihlenen bir kilise kalıntısı da bulundu. Yapının güney kısmının tahrip olduğu gözlemlenirken, doğu-batı yönünde uzanan apsisli bir kilise yapısının varlığı ortaya çıkarıldı. Çalışmalar, yapının narteks (giriş holü) bölümünde devam ederken, tiyatronun orta kısmında daha önce yapılan çalışmalarda tespit edilen su kanalının, bu alanda da devam ettiği görülüyor. Halk arasında Kilise suyu olarak bilinen temiz suyun, tiyatronun yamacından gelen kaynak suyuyla bağlantılı olduğu ve tiyatronun yakınında yer alan çeşmeye aktarıldığı tespit edildi. Temiz suyun, geçmişte olduğu gibi tekrar mevcut çeşmeye bağlanması planlanıyor" dedi.

Konuralp Antik Kenti'ndeki bu önemli keşifler, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antik Tiyatro Kazılarında Bizans Dönemine Ait Keşifler - Son Dakika

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