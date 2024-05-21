Antika dolu müzenin altında binlerce yıllık hamam mağarası keşfetti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antika dolu müzenin altında binlerce yıllık hamam mağarası keşfetti

Gaziantep'te yaşayan antikacı Hanifi Özaslan, müze olarak kullandığı evinin altında toprak dolu bir geçit fark etti. Yapılan çalışmalar sonucu bu alanın bir mağara olduğu ortaya çıktı. İncelemelerde, mağaranın binlerce yıllık geçmişi olduğu ve hamam olarak kullanıldığı belirlendi. Özaslan, bu keşfettiği mağarayı turizme kazandırmayı ve ziyaretçilere sunmayı planladığını söyledi.

21.05.2024 03:49
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Antika dolu müzenin altında binlerce yıllık hamam mağarası keşfetti

Müzenin altında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı

GAZİANTEP - Tüm mal varlığını satarak antikaya yatıran 56 yaşındaki Hanifi Özaslan müzeye çevirdiği evinin altında hamamdan oluşan bir mağara keşfetti.

Gaziantep'te yaşayan ve 43 yıldır antikacılık yapan Hanifi Özaslan, tüm mal varlığını satarak antika eşya dükkanı açtı. Bulundurduğu antika eşyalarla vatandaşların ilgisini çeken ve 13 yaşından beri aldığı antika eşyalardan müze yapmaya karar veren Özaslan, Kendi evini restore ederek bir müzeye çevirdi. Evini müze olarak ziyarete açtıktan kısa bir süre sonra evin altında toprak dolu gizli bir geçit fark etti. İlk başta sıradan bir bodrum katı olduğunu düşündüğü bu alanın çalışmalar sonucu bir mağara olduğunu keşfetti. Yapılan incelemelerde, mağaranın binlerce yıllık geçmişi olduğu ve hamam olarak kullanıldığı anlaşıldı. Mağaranın duvarlarında yer alan işlemeler ve mimari yapılar, dönemin sanat anlayışını gözler önüne seriyor.

"Depremde 1 milyon TL'lik zararımız oldu ama bina hasar almadı"

Müzeye çevirdiği binanın depremden hasar almadığını söyleyen antikacı Hanifi Özaslan, "Bu binayı ilk gördüğümde satılık yazıyordu. Bende turizm işiyle uğraştığım için müze yapmaya karar verdim. İlk zamanlar yoğun ilgi görsek te korona virüs ve depremden dolayı 5 yıldır kapalı tutuyoruz. Deprem olduğunda binamız hasar almadı. Toplamı 1 milyon TL'yi bulan bazı cam olarak sergilediğimiz değerli eşyalar kırıldı" dedi.

"Bir odası ve hamamı olan bir mağara ortaya çıktı"

Mağarayı nasıl keşfettiğini söyleyen Hanifi Özaslan, Gaziantep Kalesi ile aynı geçmişe sahip olduğunu söyledi. Özaslan, "Mağara bu binanın altında bulunuyormuş yarısına kadar toprakla doldurulmuştu. Ankara'dan gelen ekipler tarafından da tescillenen bu mağarada toprağı çıkarabileceğimizi söylediler. Bizde temizlediğimizde bir odası ve hamamı olan bir mağara ortaya çıktı. Bu hamamın geçmişi kale ile aynıdır. Çünkü Gaziantep'in Türk Tepe mahallesinde yer altı mağaraları, yer altı şehri olduğu bilinir ve bunların hepsi Gaziantep kalesine bağlanıyor. Bu keşfettiğimiz mağara geçmişte birçok devlet ve birçok insan tarafından kullanılmıştır. Bu alanı tekrardan turizm canlandığında açmayı ve ziyaretçilere sunmayı düşünüyorum. Gaziantep'in tarihini, yer altı şehrini, değerli antika eşyaları burada sergileyerek turistlerin görmelerini sağlayacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antika dolu müzenin altında binlerce yıllık hamam mağarası keşfetti - Son Dakika

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