Antikalarla Zaman Yolculuğu

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Antalya'da babaannesinin gaz lambasından etkilenerek antikalara merak duymaya başlayan Ayşe Harmankaya, zamanla tutkuya dönüşen bu merakını meslek edindi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Harmankaya, babaannesinde gördüğü gaz lambasından etkilenerek küçük parçalar satın almaya başlayıp antikacılığa ilk adımını attı.

İlgisi zamanla tutkuya dönüşen Harmankaya, 6 yılda çok sayıda değerli eşyanın sahibi oldu.

Antikalarını tarihi Kaleiçi'ndeki asırlık konakta sergileyen Harmankaya, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkaran koleksiyonundaki bazı parçaların satışını da yapıyor.

Ayşe Harmankaya, AA muhabirine, antika hobisinin bir süre sonra mesleği olduğunu söyledi.

Özellikle babaannesinin eşyalarının ilgisini çektiğini belirten Harmankaya, "Bu eşyaları görünce, 'Keşke o tarihlerde yaşım daha büyük olsaydı, ben de bunu kullansaydım, giyseydim' diyorum. Hep eski zamanlarda yaşamayı, eski eşyaları görmeyi istemiştim." dedi.

Babaannesinin gaz lambasının koleksiyonunun başlangıcı olduğunu belirten Harmankaya, "Önce hobi olarak yapıyordum, evime dekorluk obje alıyordum. Sonra baktım ev eşyalarla doluyor, ne yapabilirim diye düşünüp dükkan açtım. Bu ilgiyi mesleğe dönüştürdüm, yaptığım işi çok seviyorum." diye konuştu.

Harmankaya, özenle baktığı ve her gün temizliğini yaptığı 5 bine yakın tarihi eşyanın arasında Osmanlı döneminden kalma beşik, 250 yıllık gelin aynası, gelin kemerleri, gelin sandıkları, eski televizyonlar, dikiş makineleri, Alman bisikleti, el oyması koltuklar, çini eşyalar, körüklü fotoğraf makineleri, orijinal papirüsler gibi nadide parçalar bulunduğunu ifade etti.

"Nostalji havası olduğu için buradan gitmek istemiyorlar"

Eşyalarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Harmankaya, şöyle devam etti:

"Eşyaların bir kısmı koleksiyonerler, otel sahipleri ya da müze açmak isteyenler tarafından satın alınıyor. Turistler ise yükte hafif, pahada ağır objeleri tercih ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerindeki müzayedelere katılıyorum, eşyalar alıyorum. Buraya gelenlere, bu eşyaların artık bulunamadığını, antikaların ne kadar değerli olduğunu anlatıyorum. Ben anlattıkça gelenlerin hoşuna gidiyor, ilgisini çekiyor. Nostalji havası olduğu için buradan gitmek istemiyorlar. Hiç tanımadığım insanlar bile bir süre sonra sık gelmeye başlıyor. 'Buranın havası çok güzel, buradan çıkmak istemiyoruz' diyorlar. Eskileri yaşatmaya çalışıyoruz. Antikayı bilen, seven alıyor."