Apeas Sanat\'tan Lösemili Çocuklar İçin Sergi

Resim Öğretmeni Tülay Apaydın tarafından kurulan Apeas Sanat'ın öğrencileri tarafından hazırlanan 'Bu iyilikte ben de varım' Karma Sergisi, İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. 15 Haziran-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen sergiye katılan tüm sanatçılar ve konuklar Lösemili Çocuklar Vakfı'na destekte bulundu.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Tahir Özdemir, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Lösemili Çocuklar Vakfı Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşen serginin açılış töreninde konuşan Apeas Sanat'ın kurucusu Tülay Apaydın, "Bu İyilikte Ben de Varım sloganıyla düzenlediğimiz sergimizde, sanatın birleştirici gücü, Lösemili Çocuklar Vakfı'nın çocuklarımıza ve ailelerine sunduğu umutla buluştu. Her eser, yalnızca bir sanat çalışması değil; aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın ve toplumsal duyarlılığın bir ifadesi. Bu güzel organizasyona katkı sunan sanatçılarımıza ve iyiliğe ortak olmak için burada bulunan siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından katkılarından dolayı İzmir Ticaret Odasına plaket takdim edildi. - İZMİR