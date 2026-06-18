Apeas Sanat'tan Lösemili Çocuklar İçin Sergi - Son Dakika
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Apeas Sanat'tan Lösemili Çocuklar İçin Sergi

Apeas Sanat\'tan Lösemili Çocuklar İçin Sergi
18.06.2026 13:37
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Tülay Apaydın'ın düzenlediği sergi, Lösemili Çocuklar Vakfı'na destek amacıyla açıldı.

Resim Öğretmeni Tülay Apaydın tarafından kurulan Apeas Sanat'ın öğrencileri tarafından hazırlanan 'Bu iyilikte ben de varım' Karma Sergisi, İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. 15 Haziran-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen sergiye katılan tüm sanatçılar ve konuklar Lösemili Çocuklar Vakfı'na destekte bulundu.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Tahir Özdemir, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Lösemili Çocuklar Vakfı Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşen serginin açılış töreninde konuşan Apeas Sanat'ın kurucusu Tülay Apaydın, "Bu İyilikte Ben de Varım sloganıyla düzenlediğimiz sergimizde, sanatın birleştirici gücü, Lösemili Çocuklar Vakfı'nın çocuklarımıza ve ailelerine sunduğu umutla buluştu. Her eser, yalnızca bir sanat çalışması değil; aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın ve toplumsal duyarlılığın bir ifadesi. Bu güzel organizasyona katkı sunan sanatçılarımıza ve iyiliğe ortak olmak için burada bulunan siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından katkılarından dolayı İzmir Ticaret Odasına plaket takdim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Apeas Sanat'tan Lösemili Çocuklar İçin Sergi - Son Dakika

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