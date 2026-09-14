Ardahan'da 39. Ahilik Kültürü Haftası için çelenk töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'da 39. Ahilik Kültürü Haftası için çelenk töreni düzenlendi

Ardahan\'da 39. Ahilik Kültürü Haftası için çelenk töreni düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

39'uncu Ahilik Kültürü Haftası kapsamında Ardahan'da Atatürk Anıtı'nda çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Asım Özer, ahiliğin alın teri, helal kazanç, dürüstlük ve kardeşlik anlamına geldiğini belirterek bu kültürün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

39'uncu Ahilik Kültürü Haftası, Ardahan'da da törenle kutlandı.

Ardahan'da Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen tören, Ardahan Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Programa Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Asım Özer ve yönetimi, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz ve yönetimi ile Ticaret İl Müdürü Gönül Cengiz ve kurum personeli katıldı.

Törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Asım Özer, Ahilik geleneğinin yüzyıllardır esnaf ve sanatkarlara yol gösterdiğini belirterek, esnafın yalnızca ekonomik hayatın değil, toplumsal dayanışmanın da önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Başkan Özer, konuşmasında, "Ahilik; alın teri, helal kazanç, dürüstlük, güven ve kardeşlik demektir. Bizlere düşen görev, bu köklü kültürü gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır." mesajını verdi.

Ahilik anlayışında usta-çırak ilişkisinin önemine de dikkat çekilen törende, gençlerin meslek sahibi olmaları, geleneksel mesleklerin yaşatılması ve esnaf arasında dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Program, yapılan konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle devam ederken, Ahilik Haftası'nın birlik ve beraberlik içerisinde kutlanmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Tören, günün anısına gerçekleştirilen programların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Ahilik Kültürü Haftası, Kültür Sanat, Ardahan, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ardahan'da 39. Ahilik Kültürü Haftası için çelenk töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

16:16
Dev bankadan altın tahmini
Dev bankadan altın tahmini
15:39
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:34:20. #7.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da 39. Ahilik Kültürü Haftası için çelenk töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement