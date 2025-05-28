Ardahan\'da Doğa İçinde Bisiklet Turu

Ardahan'ın Göle ilçesindeki bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı ovada ve çam ağaçlarıyla çevrili yollarda pedal çevirip bölgenin güzelliklerine dikkati çekti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Ardahan İl Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı Göle Ovası'nda bir araya geldi.

Buradan 7 bisiklet tutkunu çam ağaçlarıyla çevrili yollardan ve çiçeklerle bezenmiş arazilerden geçerek Canibeg Yaylası'na ulaştı.

Yolculukta 70 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları, bölgenin güzelliklerine dikkati çekti.

Federasyonun Ardahan Temsilcisi Muhammed Yıldırım, AA muhabirine, bisiklet sporunu sevdirmek ve doğanın güzelliğini göstermek amacıyla tur düzenlediklerini söyledi.

Yeşil ve çiçeklerle kaplı doğada bisiklet turu yapmanın keyfini yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "Bölgemizde bu sporun yapılacağını göstermek istedik. Bunu da başarabildiğimize inanıyorum. Yeni rotalar bulup bu sporu yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha çok geliştirmek istiyoruz. Bisikletseverleri Ardahan'a bekliyoruz." dedi.