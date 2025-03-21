Ardahan'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Ardahan'da Nevruz coşkusu

ARDAHAN - Ardahan'da baharın habercisi Nevruz Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Katılımcılar, yumurta tokuşturdu, örste demir dövdü, yakılan Nevruz ateşinin üstünden atladı.

Yeni yılın başlangıcı, doğanın uyanışı ve Türklerin Ergenekon'dan çıkışının yıl dönümü olarak kutlanan Nevruz Bayramı, Ardahan'da renkli görüntülere sahne oldu. Milli Egemenlik Parkı'nda, halk oyunları gösterisi ile başlayan etkinliğe katılan Vali Hayrettin Çiçek ve protokol üyeleri, örste demir dövüp, boyalı yumurta tokuşturdu. Daha sonra Nevruz ateşini yakılmasıyla katılımcılar ateşin üstünden atladı, ardından halay çekti.