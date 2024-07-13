Ardahan'da Yaz Ortasında Sobalar Yanıyor

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Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Ardahan'ın yayla evlerinde yaşayanlar, yaz ortasında ısınmak için odun kırıp soba yakıyor.

Türkiye'nin birçok noktasında bunaltıcı sıcaklar yaşanırken, Ardahan ile Artvin arasındaki 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda hava sıcaklığı geceleri 0 dereceye kadar düşüyor.

Son günlerde aralıklarla etkili olan sağanaklar, bölgede yaşamlarını sürdüren köylüleri de olumsuz etkiliyor.

Yaz ortasında yaşanan soğuk hava nedeniyle yaylada, gündüz dahi yanan sobalar nedeniyle evlerin bacaları tütüyor.

Yakacak odunları kırıp kurutmaya bırakan köylüler, temmuz ortasında soba başında ısınmaya çalışıyor.

"Bu sezon akşamları istinasız soba yaktık"

Bülbülan Yaylası'nın doğusunda bulunan Bağdeşen mevkisindeki yayla evlerinde oturan Nurbay Akpınar, AA muhabirine, temmuz ayında aralıksız soba yaktıklarını söyledi.

Son günlerde sağanak nedeniyle havaların gece çok soğuk olduğunu ifade eden Akpınar, şunları kaydetti:

"Bizim yayla sezonu yıl boyunca hep böyle oldu. Sobalar hiç sönmedi. Çoğu kez de gün içinde de yakarız ama akşamları istinasız soba yaktık. Çünkü havalar çok soğuk gitti. Bu bölgede sis ve sağanak da hava sıcaklığını düşürüyor. Gerçi köyde olsak orda da yakacağız çünkü köy de çok soğuk."

Bülbülün Yaylası'nda lokanta işleten Salih Bozkurt, bu yıl yaz mevsiminde şu ana kadar sobanın hep yakıldığını belirterek, "Temmuz ayına girdik ancak sobamız hiç sönmedi. Bu mevsim her akşam soba yaktık. Akşamları muhakkak yakarız. Bugüne kadar hep öyle oldu." diye konuştu.