Ardahan haber: Ardahan'ın Göle ilçesine güz renkleri hakim oldu - Son Dakika
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Ardahan haber: Ardahan'ın Göle ilçesine güz renkleri hakim oldu

15.10.2022 11:42
Ardahan haber: Ardahan'ın Göle ilçesine güz renkleri hakim oldu

Ardahan haberi: Ardahan'ın Göle ilçesindeki ormanlık alanlar ve ova sonbahar renklerine büründü.

Ardahan'ın Göle ilçesindeki ormanlık alanlar ve ova sonbahar renklerine büründü.

Kışın soğuk ve çetin geçtiği ilçede özellikle sarıçamla kaplı ormanlık alanlar ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Şu sıralar sonbahar renklerinin hakim olduğu ilçedeki Göle ormanlığında yer alan ağaçlar ile Göle ovası, sarı, yeşil, turuncu ve kırmızının farklı tonlarından oluşan renklerle kaplandı.

Güzel manzaralar oluşan ilçede vatandaşlar ormanlık alanlarda gezerek sonbaharın tadını çıkartıyor.

Yöre sakinlerinden Serkan Yıldırım, AA muhabirine, yurtta kışın en soğuk geçtiği yerleşim yerlerinin başında gelen Göle'nin kışın ayrı, yazın farklı, sonbaharda ise bir başka güzel olduğunu söyledi.

Doğa tutkunlarını bölgeye davet eden Yıldırım, "Şu an Göle ormanları ve Göle ovası, sararan renklerle bir başka güzellik ve manzara sunuyor. Gelip buraları görmek gerek." dedi.

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Kaynak: AA

Ardahan, Göle, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ardahan haber: Ardahan'ın Göle ilçesine güz renkleri hakim oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ardahan haber: Ardahan'ın Göle ilçesine güz renkleri hakim oldu - Son Dakika
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