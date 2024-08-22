Ardahan Huzurevi'nde yaşlılar doğayla bağ kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ardahan Huzurevi'nde yaşlılar doğayla bağ kuruyor

Ardahan Huzurevi\'nde yaşlılar doğayla bağ kuruyor

Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan hobi bahçesinde doğayla bağ kuran yaşlılar, hayata daha güçlü bağlanıyor. Yaşlıların talebi üzerine İnönü Mahallesi'ndeki huzurevi bahçesinin bir bölümü, sera ve hobi bahçesine dönüştürüldü. Kendileri için 'mutluluk bahçesi' olan serada sebze ekimi yapıp her türlü bakımını yapan yaşlılar, toprakla uğraşıp hayatlarını renklendiriyor. Doğayla bağ kurup hayata daha güçlü bağlanan huzurevi sakinleri, ektikleri tohumların filizlendiğini görüp huzur buluyor.

22.08.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan hobi bahçesinde doğayla bağ kuran yaşlılar, hayata daha güçlü bağlanıyor.

Yaşlıların talebi üzerine İnönü Mahallesi'ndeki huzurevi bahçesinin bir bölümü, sera ve hobi bahçesine dönüştürüldü.

Kendileri için "mutluluk bahçesi" olan serada sebze ekimi yapıp her türlü bakımını yapan yaşlılar, toprakla uğraşıp hayatlarını renklendiriyor.

Doğayla bağ kurup hayata daha güçlü bağlanan huzurevi sakinleri, ektikleri tohumların filizlendiğini görüp huzur buluyor.

"Ekilen ürünler yeşerdi"

???????Huzurevi Müdür Yardımcısı Fatih Tümay, AA muhabirine, "Biz büyük bir aileyiz" sloganıyla yaşlılar için kurulan hobi bahçesinin meyvesini almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaşlılarla günün belirli saatini hobi bahçesinde geçirdiklerini ifade eden Tümay, şunları kaydetti:

"Burası yaşlılarımıza hem sosyal faaliyet oldu hem de toprakla uğraşarak günlerini, vakitlerini verimli geçiriyorlar. Enerjilerini bu şekilde atsınlar istiyoruz. Çalışmamız çok güzel oldu çünkü olumlu tepki aldık. Örneğin daha önce ekilen ürünler yeşerdi. İnşallah yine ekmeye çalışacağız. Birlikte mutlu bir şekilde çalışıyoruz."

"Artık çayımı daha zevkli içiyorum"

Huzurevi sakini Aynur Dursun, toprakla uğraşmanın kendisine huzur verdiğini belirterek, "Mesela çiçek topluyorum. Çiçeklere bakarken şarkı söylüyorum. Artık çayımı daha zevkli içiyorum, ilk kez Ardahan'a geldim. İyi ki gelmişim. Çok mutluyuz. Müdürlerimiz, çalışanlarımız çok iyi." dedi.

Ali Korkmaz, fırsat buldukça bahçe ile uğraşmaya çalıştığını anlatarak, "Yeşillikle, toprakla uğraşıyoruz. Kendi emeğimizle yetiştirdiklerimizi yiyebilirsek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

ardahan, Bahçe, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ardahan Huzurevi'nde yaşlılar doğayla bağ kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:49:52. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan Huzurevi'nde yaşlılar doğayla bağ kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement