Ardahan Huzurevi\'nde yaşlılar doğayla bağ kuruyor

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Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan hobi bahçesinde doğayla bağ kuran yaşlılar, hayata daha güçlü bağlanıyor.

Yaşlıların talebi üzerine İnönü Mahallesi'ndeki huzurevi bahçesinin bir bölümü, sera ve hobi bahçesine dönüştürüldü.

Kendileri için "mutluluk bahçesi" olan serada sebze ekimi yapıp her türlü bakımını yapan yaşlılar, toprakla uğraşıp hayatlarını renklendiriyor.

Doğayla bağ kurup hayata daha güçlü bağlanan huzurevi sakinleri, ektikleri tohumların filizlendiğini görüp huzur buluyor.

"Ekilen ürünler yeşerdi"

???????Huzurevi Müdür Yardımcısı Fatih Tümay, AA muhabirine, "Biz büyük bir aileyiz" sloganıyla yaşlılar için kurulan hobi bahçesinin meyvesini almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaşlılarla günün belirli saatini hobi bahçesinde geçirdiklerini ifade eden Tümay, şunları kaydetti:

"Burası yaşlılarımıza hem sosyal faaliyet oldu hem de toprakla uğraşarak günlerini, vakitlerini verimli geçiriyorlar. Enerjilerini bu şekilde atsınlar istiyoruz. Çalışmamız çok güzel oldu çünkü olumlu tepki aldık. Örneğin daha önce ekilen ürünler yeşerdi. İnşallah yine ekmeye çalışacağız. Birlikte mutlu bir şekilde çalışıyoruz."

"Artık çayımı daha zevkli içiyorum"

Huzurevi sakini Aynur Dursun, toprakla uğraşmanın kendisine huzur verdiğini belirterek, "Mesela çiçek topluyorum. Çiçeklere bakarken şarkı söylüyorum. Artık çayımı daha zevkli içiyorum, ilk kez Ardahan'a geldim. İyi ki gelmişim. Çok mutluyuz. Müdürlerimiz, çalışanlarımız çok iyi." dedi.

Ali Korkmaz, fırsat buldukça bahçe ile uğraşmaya çalıştığını anlatarak, "Yeşillikle, toprakla uğraşıyoruz. Kendi emeğimizle yetiştirdiklerimizi yiyebilirsek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.