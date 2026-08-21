Arhavi'de Geleneksel Sepetçilik Festivali - Son Dakika
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Arhavi'de Geleneksel Sepetçilik Festivali

Arhavi\'de Geleneksel Sepetçilik Festivali
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Arhavi'de Zanaatkar Hayrettin Başköse, 200 el emeği sepet ve sandalye ile festivale katıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde babasından öğrendiği sepet ve sandalye yapımını sürdüren zanaatkar, iki yılda hazırladığı yaklaşık 200 el emeği ürünü ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fındık çubuğu ve sarmaşıktan yapılan bir sepetin yapımı ise yaklaşık bir gün sürüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen 52. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali, geleneksel el sanatlarını yaşatan zanaatkarları da ağırlıyor. Festivalde stant açan Hayrettin Başköse, babasından öğrendiği sepet ve sandalye yapımını yıllardır sürdürüyor.

Arhavi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaflık yapan Başköse, boş zamanlarında hobi olarak başladığı el sanatını zaman içerisinde ticarete dönüştürdü. Festival için yaklaşık 2 yıldır hazırlık yapan zanaatkar, el emeğiyle hazırladığı 150 ile 200 arasındaki ürünü standında sergiledi.

Hasır sepet ve sandalyelerin yanı sıra farklı boyutlarda hazırlanan ürünler ziyaretçilerin ilgisini çekerken, özellikle geçmişte meyve toplamak amacıyla kullanılan sepetlerin minyatürleri dikkat çekti.

Fındık çubukları kazanda 2 saat pişiriliyor

Sepetlerin yapımında fındık çubuğu ve sarmaşık kullanan Hayrettin Başköse, üretim süreci sonbahar aylarında başlıyor. Yaklaşık 2-3 yaşındaki ve 1,5-2 santimetre kalınlığındaki fındık çubukları kesildikten sonra kazanda yaklaşık 2 saat pişiriliyor. Pişirilen çubukların kabukları soyuluyor, ortadan ikiye ayrılıyor ve tek tek yontularak örmeye hazır hale getiriliyor. Sepetin üst kenarının yapımında ise sarmaşık kullanılıyor. Oldukça zahmetli olan tüm işlemleri tek başına gerçekleştiren zanaatkar, bir sepetin tamamlanmasının yaklaşık bir gün sürdüğünü belirtiyor.

Babasından öğrendiği mesleği yaşatmaya devam eden Başköse, festivalde sergilediği ürünlerle hem el emeğini ziyaretçilerle buluşturuyor hem de unutulmaya yüz tutan geleneksel sepetçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Arhavi'de Geleneksel Sepetçilik Festivali - Son Dakika

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