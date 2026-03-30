30.03.2026 22:47
Tekirdağ'da Arif Şentürk anısına düzenlenen konserde, Türk Halk Müziği eserleri seslendirildi.

Tekirdağ'da, Rumeli ve Balkan türkülerinin önemli isimlerinden Arif Şentürk anısına konser programı gerçekleştirildi.

Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Türk Halk Müziği Korosu tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma gecesinde, sanatçının eserleri seslendirildi. Programın şefliğini Gülden Kaya üstlendi.

Gecede, konuk sanatçı olarak Türk halk müziği sanatçısı Nilgün Kızılcı da sevilen türküleri yorumladı.

Katılımcılar, seslendirilen eserlere zaman zaman eşlik etti.

Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Nihat Efe, yaptığı konuşmada, Şentürk'ün Balkanlar için çok kıymetli bir ses sanatçısı olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Şentürk'ün hayatının anlatıldığı kısa film izletildi.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

