Arnavutköy'de kadınlara özgü atölye ürünleri sergisi - Son Dakika
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Arnavutköy'de kadınlara özgü atölye ürünleri sergisi

16.03.2022 09:45

Arnavutköy'de kadınlara özgü atölye ürünleri sergisiİSTANBUL Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören kadınların hazırladığı el emeği ürünler Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu sergi ile satışa sunuldu.

Arnavutköy'de kadınlara özgü atölye ürünleri sergisi

İSTANBUL Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören kadınların hazırladığı el emeği ürünler Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu sergi ile satışa sunuldu.

Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kapsamında kurulan atölyelerde Arnavutköy'de ikamet eden 18, 65 yaş aralığındaki onlarca kadına eğitimler veriliyor. Verilen eğitimler kapsamında kendisini geliştiren kadınlar Arnavutköy Belediyesi tarafından kurulan sergilerde emekleri ile ürettikleri satma fırsatı yakalıyor. Aynı zamanda merkez de üretilen ürünler Arnavutköy Belediyesi'nin etkinliklerinde ise belediye tarafından üreticilerden satın alınarak kullanılıyor. Her yaştan kadının bir araya gelerek atölyelerde el birliği ile ürettiği ürünler merkezde kurulan sergi ile satışa sunuldu.

"Hayalimiz hanımefendilerin ilgi alanlarına göre meslek edinmelerini sağlamak"

Sergi açılışında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Biz Kadın Kültür ve Sanat Merkezimizi açarken hedef ve hayalimizde hanımefendilerin ilgi alanlarına göre meslek edinmeleri ve hoşça vakit geçirmeleri bu mekanın içerisinde bulunan kütüphaneden, spor alanlarından yararlanmalarını, yan yana gelerek sosyalleşmelerini ve böylelikle evde ailesine ev ekonomisine nasıl katkı sunabilir sorusuna da cevap kılmayı arzu etmiştik görüyorum ki hedefimize ulaşmış bulunmaktayız. Birazdan sizlerin kursiyerlerimizin el emeği göz nuru olan bu sergiyi açtığımız da hem kendi ürünlerimizin ne kadar büyük bir özveri ile hazırlandığını göreceksiniz hem de dışarıdan gelenlerin bunlardan yararlandığını göreceksiniz. Biz bu dönem başka bir çalışma daha yapıyoruz Hadımköy bölgemizde de bir başka güzel bir mekanı hazırladık ve açmak üzereyiz. İnşallah yakın zamanda açılışımızı yapacağız orada da" şeklinde konuştu.

"Ben normalde tek gözü görmeyen evde yaşayan biriydim bana moral oldu"

Kadın Kültür Merkezi'nde eğitim gördükten sonra ürün hazırlayan Filiz Yılmaz, "Bugün bizim sergimiz var ürünlerimizi hem tanıtıyor hem de sergiliyoruz. Biz burada önce bir eğitim alıyoruz daha sonra aldığımız eğitimler doğrultusunda ilerletip kendimize özgün ürünler çıkartıyor ve satıyoruz. Ben çoluğunu çocuğunu evlendirmiş normal şartlarda evde tek olan ve tek gözü görmeyen bir hastayım burada bu ürünleri ortaya çıkartmak, satmak, beğeni almak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Belediyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Artık bu alanlar bize yetmiyor bir sürü ürünümüz var daha büyük alan talebinde bulunacağız inşallah" dedi.

Arnavutköy'de kadınlara özgü atölye ürünleri sergisi
Arnavutköy'de kadınlara özgü atölye ürünleri sergisi
Arnavutköy'de kadınlara özgü atölye ürünleri sergisi

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Arnavutköy Belediyesi, Atölye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Arnavutköy'de kadınlara özgü atölye ürünleri sergisi - Son Dakika


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