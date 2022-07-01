Arnavutluk'un başkenti Tiran 'daki "Milletin Şehitleri" bulvarı, Türk Kültür Haftası kapsamında Türk bayrakları ile süslendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye 'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde, Arnavutluk Kültür Bakanlığı , Tiran Belediyesi ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü destekleriyle 7 Temmuz'a kadar sürecek hafta kapsamında ülkenin farklı şehirlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Tiran, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Arnavutluk'un başkenti Tiran, Türk Kültür Haftası kapsamında Türk bayrakları ile süslendi - Son Dakika

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