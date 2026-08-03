Aroya Gemisi Marmaris'e 3.633 Turist Getirdi - Son Dakika
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Aroya Gemisi Marmaris'e 3.633 Turist Getirdi

Aroya Gemisi Marmaris\'e 3.633 Turist Getirdi
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Malta bayraklı Aroya gemisi, İstanbul'dan başladığı turda Marmaris'e 3 bin 633 turist getirdi. Turistler çarşı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezerken, bazıları cip safarisi ve Dalyan turuna katıldı. Gemi daha sonra Bodrum'a hareket edecek.

Malta bayraklı "Aroya" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 3 bin 633 turist getirdi.

İstanbul'dan turuna başlayan 335 metrelik yolcu gemisi, sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı.

Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, 3 bin 633 yolcu ile 1181 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Yolculardan bazıları ise cip safarisi ile Dalyan turuna katıldı.

"Aroya", Marmaris'in ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a hareket edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aroya Gemisi Marmaris'e 3.633 Turist Getirdi - Son Dakika

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