İlçeye bağlı Değirmenköprü köyü sakinleri, köyde yorgun ve bitkin halde olan bir kerkenez kuşu buldu.

Kaynak: AA

Arpaçay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Kars'ta bitkin bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı - Son Dakika

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