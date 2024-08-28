Artvin'de Okul Öncesi ve Çocuk Etkinlikleri Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Artvin'de Okul Öncesi ve Çocuk Etkinlikleri Şenliği Düzenlendi

Artvin\'de Okul Öncesi ve Çocuk Etkinlikleri Şenliği Düzenlendi

Artvin'de, okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmak ve çocukların potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla 'Okul Öncesi ve Çocuk Etkinlikleri Şenliği' düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Karadeniz Bakır İlkokulu bahçesinde organize edilen etkinlikte, okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrenciler geleneksel çocuk oyunları, deneysel etkinlikler, yüz ve ahşap boyama, palyaço gösterileri ve teleskopla gökyüzü gözlemi gibi etkinliklerle eğitici ve eğlenceli zaman geçirdi.

28.08.2024 15:46
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Artvin'de, okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmak ve çocukların potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla "Okul Öncesi ve Çocuk Etkinlikleri Şenliği" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Karadeniz Bakır İlkokulu bahçesinde organize edilen etkinlikte, okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrenciler geleneksel çocuk oyunları, deneysel etkinlikler, yüz ve ahşap boyama, palyaço gösterileri ve teleskopla gökyüzü gözlemi gibi etkinliklerle eğitici ve eğlenceli zaman geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, bakanlığın ağustosu tüm okullarda okul öncesi etkinlikler ayı olarak ilan ettiğini anımsattı.

Okul öncesi eğitimi çok önemsediklerini belirten Acar, çocuğun temel kişisel özelliklerinin oluştuğu, sosyalleştiği ve öz bakım gibi çeşitli becerileri kazandığı bu sürecin okullarda sağlıklı bir biçimde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Artvin'de okullaşma ve fiziksel donanımlarda hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Acar, "Okul öncesinde de sanki ilkokulmuş gibi yüzde 100 okula erişimi çok önemsiyoruz. Şu anda ilimizde özellikle 5 yaş grubunda okul öncesi eğitime erişemeyen bir çocuğumuz bile yok. Her çocuğun mutlaka en az 1 yıl, 5 yaş grubunda okul öncesi eğitimden faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunu da başarmış bir iliz. İlkokula başlayan çocuklarımız arasında okul öncesi deneyimi olmayan çocuğumuz yok gibi, bu da başarımıza etki ediyor." dedi.

Acar, tüm kademelerde okulların açılacağı 9 Eylül'ü sabırsızlıkla bekledikleri dile getirerek, "İnşallah yine öğrencilerimizle, velilerimizle, öğretmenlerimizle buluşup sevgili yavrularımızın geleceğine en iyi kurgulamaya, onları iyi birer insan olarak bu büyük devlete yetiştirmek için birlikte çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Artvin'de Okul Öncesi ve Çocuk Etkinlikleri Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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