Kültür Sanat

Artvin'de Ramazanda davulcu değil tulumcu uyandırıyor

Tulum sesi ile sahura uyandılar

Sahurda tulum sesini duyan sokağa çıkarak horona durdu

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sahura davul sesi yerine tulum sesiyle kalkıyor. Tulum sesini duyan vatandaşlar ise sokağa inip horon tepiyor.

Ramazan ayının vazgeçilmezi haline gelen davul geleneğinin yanına Artvin'in Arhavi ilçesinde tulum eklendi. Tulum sanatçıları Görkem Bıyıklı ve Berke Çelik, ilçe sokaklarında Ramazan'da yağışlı olmayan günlerde tulum eşliğinde Karadeniz ezgileri seslendirerek vatandaşları sahura kaldırıyor. Arhavi ilçe meydanından başlayarak cadde ve sokakları dolaşan tulumculara evlerinin balkonuna çıkan insanlar da eşlik ediyor. Bazı vatandaşlar ise dayanamayıp, sokağa inerek horon oynuyor.

"Her yıl olduğu gibi bu yılda sahura vatandaşları tulum sesi ile uyandırdık" diyen Görkem Bıyıklı, "Yıllar önce abilerimiz sahura vatandaşları tulumla uyandırırmış. Biz de onların geleneklerini devam ettiriyoruz. Önce yürüyüş yaptık türküler söyledik. Son olarak da horon oynayarak geceyi tamamladık" dedi.

Bölge halkından Ömer Ulutaş ise "Biz de gençlere etkinliklere destek oluyoruz. Her yıl bunu yapmaya devam edeceğiz" derken, Serkan Ergin ise "Aslında tulum Karadeniz'in bir kültürüdür. Genç yaşlı tulumla sahura kalktı bu kültürü gelenek haline getirmek için devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.