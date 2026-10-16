Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl'de sonbahar renkleri dronla görüntülendi - Son Dakika
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Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl'de sonbahar renkleri dronla görüntülendi

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Artvin\'in Borçka ilçesindeki Karagöl\'de sonbahar renkleri dronla görüntülendi
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Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki park, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarınca ilgi görüyor; doğal güzellikleri dronla görüntülendi.

Artvin'in önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, çevresindeki ağaçların rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Heyelan sonucu derenin önünün kapanmasıyla oluşan Karagöl, bozulmamış doğası, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı kişinin ziyaret ettiği tabiat parkı, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Karagöl'ün sonbahar renkleriyle bütünleşen doğal güzellikleri dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
Kültür SanatTurizmBorçkaArtvinYaşamDoğaSon Dakika

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