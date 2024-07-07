Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda Boğa Güreşleri

Kültür Sanat

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda boğaların 43. randevusu nefes kesti

ARTVİN - Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 43.sü düzenlenen festivalde boğalar şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Artvin'de 43.sü düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada düzenlenen boğa güreşlerine, Artvin ve ilçeleri olmak üzere Rize ve Erzurum illerinden 108 boğa sahibi katıldı. Boğa güreşleri baş, başaltı, küçük başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak, deste ve süperbaş olmak üzere 8 kategoride gerçekleştirildi. Festival çerçevesinde Perşembe ve Cuma günü düzenlenen yıldızlar boyunda ise 5 kategoride boğalar kıyasıya mücadele etti.

200 yıllık geleneğe sahip boğa güreşleri kentte büyük ilgi görürken, boğa yetiştiricileri 380 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıp güreşlere hazırlıyor. Boğalara takılan Lazer, Vefa, Fırtına, Karagöz, Asparagas, Şakir, Adsız, Horaz gibi ilginç isimler dikkat çekerken, arenaya çıkan boğalar birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele etti. Boğa güreşlerini 20 bin kişi izlerken, 25 hakem ve 100 kişinin görev aldığı festivalde baş boğa sahibine 130 bin TL para ödülü verilirken, güreşlerde toplamda ise 800 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Boynuz ve doping kontrolü

Güreşler öncesi kampa giren boğa ve sahipleri sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılan boğalar pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle besleniyor. Boğalar arenaya çıkmadan önce boynuz ve doping kontrolünden geçiriliyor. Sivri boynuzları törpülenen boğalar, doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuluyor. Güreşleri izlemek için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde arenada bulunan tribünde yerini alırken, tribünde yer bulamayanlar çadırlardan güreşleri takip ediyor.

Boğasıyla katılan kadın yarışmacının heyecanı alkış aldı

Festivalin başaltı kategorisinde 700 kilogramlık 'Lazer' isimli boğasıyla katılan Sultan Turan, boğasını arenaya kendi çıkardı. Boğasının güreştiği esnada heyecanlı halleri tribünden büyük alkış aldı.

Aynı zamanda boğacı olan ve yıllar boyunca festivalde hakemlik ve sunuculuk yapan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem belediye başkanı olarak bu meydanda olmaktan dolayı inanılmaz bir heyecan duyduğunu belirterek, "İnanılmaz bir katılım var. Bugün festivalimizin final günündeyiz. İl dışından ve il içinden gelen misafirlerimiz oldu. Bu yıl daha profesyonel bir çalışma sergiledik. Şükürler olsun ki kazasız belasız final gününe geldik. İnanılmaz bir heyecan var. Artvin'in yanı sıra diğer illerden gelen favori boğalar Kafkasör'e geldiler. Her boğacının en büyük hayali Kafkasör'de birinci olmaktır. Bu anlamda festivalimize emeği geçen herkese, boğacılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.