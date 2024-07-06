Artvinli kadın boğacının cesareti festivale damga vurdu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Artvinli kadın boğacının cesareti festivale damga vurdu

Artvin'de düzenlenen geleneksel boğa güreşi festivalinde kadın boğacı Nezafet Sılacı'nın gösterdiği cesaret ve yetenek büyük ilgi topladı. Sılacı, boğa güreşi sahasında sergilediği performansla hem izleyicilerden hem de diğer boğacılardan büyük övgü aldı. Festival organizatörleri, Nezafet Sılacı'nın performansının festivale ayrı bir renk kattığını ve geleneksel boğa güreşi kültürüne yeni bir soluk getirdiğini ifade etti.

06.07.2024 23:23
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Artvinli kadın boğacının cesareti festivale damga vurdu

ARTVİN - Artvin'de düzenlenen geleneksel boğa güreşi festivalinde kadın boğacı Nezafet Sılacı'nın gösterdiği cesaret ve yetenek büyük ilgi topladı. Sılacı, boğa güreşi sahasında sergilediği performansla hem izleyicilerden hem de diğer boğacılardan büyük övgü aldı.

Artvin'de 43. kez organize edilen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin dördüncü günü boğa güreşleriyle devam etti. Festival alanında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kadın boğacı Nezafet Sılacı, 'Tori' isimli 590 kilogramlık boğasıyla arenaya çıktı. Genelde erkeklerin yer aldığı güreşlerde Sılacı'nın sergilediği ustalık ve cesaret, izleyenleri adeta büyüledi. İzleyiciler, boğasıyla kurduğu iletişimi ve cesur performansını ayakta alkışladı.

Nezafet Sılacı, güreşe olan tutkusuna evlendikten sonra başladığını ifade ederek, "Kadınların her alanda var olabileceğini göstermek istiyorum. Boğamız derece yapan bir boğa. Kafkasör'de yenildi fakat sıkıntı yok. Gönülleri kazandı. Seneye bir kez daha hazırlanacağız. Biz bu işi parası için yapmıyoruz; bizim için büyük gurur" dedi.

Festival organizatörleri, Nezafet Sılacı'nın performansının festivale ayrı bir renk kattığını ve geleneksel boğa güreşi kültürüne yeni bir soluk getirdiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Artvin, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Artvinli kadın boğacının cesareti festivale damga vurdu - Son Dakika

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