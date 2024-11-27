Asarcık Tepe'de Selçuklu Yapıları Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Asarcık Tepe'de Selçuklu Yapıları Bulundu

Muğla Kavaklıdere'deki Asarcık Tepe'de Selçuklu Devleti'ne ait konut ve fırın yapıları keşfedildi.

27.11.2024 11:51
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Asarcık Tepe'de yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında, Selçuklu Devleti dönemine ait konut ve fırın gibi yapılara ulaşıldı.

Asarcık Tepe Arkeolojik Kazı Başkanı Doç. Dr. Bekir Özer, AA muhabirine, 2021'de başlayan kazılarda bölgenin tarihine ışık tutan çok önemli sonuçlara ulaştıklarını söyledi.

Alandaki çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında devam ettiklerini belirten Özer, "Bugüne kadar Asarcık Tepe'de yürüttüğümüz çalışmalarda milattan önce 3'üncü binden başlayan kültür izleriyle karşılaştık. Dolayısıyla 3'üncü bin özellikle Hitit dönemi açısından oldukça anlamlı. Bu yönüyle bölgede araştırılan ender yerlerden bir tanesi burası." diye konuştu.

Özer, tarihi alanda Demir Çağı dönemine ait güçlü sur duvarlarıyla karşılaştıklarını kaydetti.

Bölgedeki sonraki kültürel sürecin Helenistik dönem olduğuna işaret eden Özer, şu bilgileri verdi:

"Daha sonra milattan önce 2'nci yüzyıl içerisinde terk ediliyor. Sonra tekrar Orta Çağ'da burada yerleşim ile karşılaşıyoruz. Bu defa Bizans'ın bir kale yerleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönem oldukça iyi korunmuş durumda. Buranın son evresi ise Anadolu Selçuklu Devleti dönemi. Türklerin fethinin izlerine birçok yerde yürüttüğümüz kazılarda karşılaştık. Tepe ele geçirildikten sonra 1240-1250'li yıllarda buraya gelen ilk Türklerin tepenin yamaçlarında bir yerleşim kurduğunu görüyoruz. Ön bilgilere göre bu süreç yaklaşık 100 yıl sürüyor. 100 yıllık bir Türk dönemi, Asarcık Tepe'nin son kültürel dönemini oluşturuyor."

Alanda yürüttükleri kazılarda hemen hemen her dönemin en tipik buluntuları ile karşılaştıklarına dile getiren Özer, milattan önce 2'inci binin gaga ağzı testileri, kaseleri, kıyı Ege ile iletişimi gösteren çanak çömlek parçalarının bazı örnekler olduğunu anlattı.

Demir Çağ'da daha çok Frig ve Likya dönemleri ile bağlantılı ama Karya kültürüne dönük verilerin de olduğu buluntular ortaya çıkardıklarını aktaran Özer, Helenistik dönemde ise İskender sikkelerinin dikkati çeken buluntular arasında olduğunu belirtti.

Özer, Orta Çağ'da tüm kalıntıların tepenin ele geçirilmesi sırasında yıkıldığını ve hepsinin enkazda kaldığını ifade etti.

Türkler fırın inşa etmiş

Bekir Özer, Selçuklu Devleti döneminden Gıyaseddin Keyhüsrev'e ait sikkelerin bölgenin fethedildiği tarih için tartışmasız en güvenilir bilgi kaynağı olduğunun altını çizerek, "Türkler açısından ilk yerleşimciler tepenin doğu ve güney yamaçlarında tek mekanlı konutlar oluşturmuşlar ve sur duvarı boyunca bu konut dizileri içerisinde birkaç kuşak boyunca yaşamışlar. Onlardan bugüne ulaşan en temel veri ise fırınları. Yapıların içerisinde ve çevresinde fırınlar inşa ettiklerini gördük." diye konuştu.

Asarcık Tepe'deki kazı çalışmalarının yıl sonuna kadar devam edeceğini kaydeden Özer, başka önemli buluntulara ulaşacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Asarcık Tepe'de Selçuklu Yapıları Bulundu - Son Dakika

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