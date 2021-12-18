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ASELSAN ve Türk Telekom'dan emekli iki kadın beraber sanat atölyesi kurdu - Son Dakika

ASELSAN ve Türk Telekom'dan emekli iki kadın beraber sanat atölyesi kurdu

18.12.2021 11:54

ASELSAN ve Türk Telekom'dan emekli iki kadın beraber sanat atölyesi kurdu ASELSAN'dan emekli Aysel Buluş ve Türk Telekom'dan emekli Uğur Ertürk, birlikte kurdukları sanat atölyesiyle 7 yıldır sanatseverlere hizmet ediyor.

ASELSAN ve Türk Telekom'dan emekli iki kadın beraber sanat atölyesi kurdu

ANKARA - ASELSAN'dan emekli Aysel Buluş ve Türk Telekom'dan emekli Uğur Ertürk, birlikte kurdukları sanat atölyesiyle 7 yıldır sanatseverlere hizmet ediyor.

ASELSAN'dan 2010 yılında emekli olan Aysel Buluş, Türk Telekom'dan emekli arkadaşı Uğur Ertürk ile beraber Altındağ Belediyesi'ne bağlı 365 gün boyunca kapıları açık olan Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Sokağı'nda açtıkları sanat atölyesi ile 7 yıldır sanatseverlere hizmet ediyor. İğne keçe alanında sanatını sergileyen Aysel Buluş, çeşitli el sanatları ile gelenleri karşılarken Uğur Ertürk ise birçok alan üzerine çalışmalar yapıyor. Sanatsever iki kadın, hünerlerini birleştirerek hem iğne keçe, hem de resim, seramik, heykel, taş sanatı gibi farklı sanat dallarında satışlarını yapıyor, Ulucanlar Sanat Sokağı'ndaki atölyelerinde onları ziyaret edenleri ağırlıyor.

Aysel Buluş, sanatını 2010 yılından beri icra ediyor

ASELSAN'dan emekli olduktan sonra iğne keçe dersleri aldığını, 2010 yılından beri bu işlerle ilgilendiğini dile getiren Buluş, "Sonra 2014 yılında Ulucanlar Sanat Sokağı'na başladım. Burada devam ediyorum, iğne keçe yapıyorum. 21 tane atölyemiz var burada, farklı farklı dallarda arkadaşlarımız çalışıyor. Turistik el sanatlarına bir ilgi duyduğumu fark ettim. O yönde çeşitli eğitimler aldım. O sanatların içerisinde keçenin bana daha uygun olduğunu düşündüm ve o yönde ilerledim. O da benim çok hoşuma gitti ve bu alanda devam ediyorum şu anda. Keçe doğal bir ürün olduğu için ilgi de güzel. İnsanların ilgisini çekiyor, farklı bir alan. İğne keçeyi çok fazla bilen yok. Gelip gördüklerinde hoşlarına gidiyor. Çünkü iğne keçeden giysi de tasarlanabiliyor. Yelektir, çantadır, ya da tablodur. Farklı farklı alanlarda çalışabiliyorum. Bu da insanların ilgisini çekiyor" dedi.

Uğur Ertürk ise birçok sanat dalında hizmet veriyor

Türk Telekom emeklisi Ertürk, ortağı Aysel Buluş gibi emekli olduktan sonra sanat dallarıyla ilgilendiğini ifade ederek, "Bunlar ilk önce resimle başladı. Resim, seramik, heykel kurslarına gittim. Onlara giderken Altındağ Belediyesi'nin böyle bir sanat sokağı açtığını öğrendim. Müracaat ettim ve burada bir atölyemiz var. Arkadaşımla paylaşıyorum. Resim, seramik, heykel ben biraz böyle her telden çalan biriyim. Değişik şeylere ilgi duyuyorum. Sonra taşlara ilgi duydum. Taşlarla tablolar yapıyorum. Bundan daha çok zevk almaya başladım. Buranın herhalde en karışık işle uğraşan atölyesi bizim atölyemiz. Herkesin buraya gelmesini istiyorum. Fazla bilmiyorlar burayı, yeni duymuş olanlar var. Bizler de burada hakikaten güzel şeyler üretiyoruz" diye konuştu.

Yılın 365 günü açık olan, modern ve geleneksel sanat eserleri ile hediyelik eşyaların bulunduğu Ulucanlar Sanat Sokağı, daha çok tanıtılmak ve sanatseverleri ağırlamak amaçlı 16-30 Aralık süresince düzenlenen Sanat Şenliği ile ziyaretçileri bekliyor.

ASELSAN ve Türk Telekom'dan emekli iki kadın beraber sanat atölyesi kurdu
ASELSAN ve Türk Telekom'dan emekli iki kadın beraber sanat atölyesi kurdu
ASELSAN ve Türk Telekom'dan emekli iki kadın beraber sanat atölyesi kurdu
ASELSAN ve Türk Telekom'dan emekli iki kadın beraber sanat atölyesi kurdu

Türk Telekom, Seramik, Heykel, Emekli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat ASELSAN ve Türk Telekom'dan emekli iki kadın beraber sanat atölyesi kurdu - Son Dakika


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