Asırlık kıyafetler "Şimal Kadını" defilesinde sergilenecek - Son Dakika
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Asırlık kıyafetler "Şimal Kadını" defilesinde sergilenecek

03.03.2022 11:16
Asırlık kıyafetler "Şimal Kadını" defilesinde sergilenecek

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce, 18 ilçede yaklaşık 3 yıl boyunca yapılan çalışma sonucu bulunan ve birebir aynısı dikilen yöresel kıyafetlerden oluşan defile gerçekleştirilecek.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce, 18 ilçede yaklaşık 3 yıl boyunca yapılan çalışma sonucu bulunan ve birebir aynısı dikilen yöresel kıyafetlerden oluşan defile gerçekleştirilecek.

Enstitü bünyesindeki moda tasarım atölyesinde oluşturulan ekip, yörede yaşayan kadın ve erkeklerin kıyafetlerine ulaşarak, birebir aynısını dikmek için muhtarlar ve vatandaşlarla iş birliği yaptı.

Yöresel renk, desen ve kumaş özellikleriyle günlük yaşamda kullanılan peştamal, önlük, yakalık, iç gömlek, elbise, pantolon, mont, ceket, etek, yelek gibi parçalardan oluşan kıyafetler bulunarak yeniden tasarlandı. 31 parçadan oluşan kıyafetler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 7 Mart'ta "Şimal Kadını" adlı defileyle sergilenecek.

Enstitü müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş yöresel meslekleri gün yüzüne çıkartmak, bunları kayıt altına almak ve gelecek kuşaklara tanıtmak için yaptıkları çalışmaların el sanatları, moda tasarım, yiyecek içecek hizmetleri, tekstil ve kuyumculuk alanında devam ettiğini söyledi.

Karabina, yöresel ve geleneksel el sanatlarını korumak, Trabzon'un geçmişini kayıt altına almak, bunların envanter çalışmalarını yapmak için enstitü bünyesindeki araştırma geliştirme birimiyle birlikte çalışmalar yaptıklarını belirtti.

100-150 yıl öncesine ait kıyafetler bulundu

Koleksiyon çalışması kapsamında motifleri ve yöresel el sanatlarını kayıt altına aldıklarını ifade eden Karabina, "Trabzon yerelinde literatür taraması yaptığımız ilçe ve köylerde muhtarlarımızın yardımıyla araştırmalar yaptık. Görüştüğümüz kişilerle yaptığımız araştırmalar sonucunda bazı ilçelerde 100-150 yıl öncesine ait kıyafetler bulduk." dedi.

Karabina, birebir aynısına ulaştıkları kıyafetlerin kalıplarının çıkarıldığını dile getirerek, "Kıyafetlerle ilgili kumaş özellikleri ve kullanılan aksesuarlar tespit edilerek, üretim aşaması gerçekleştirildi. İlk olarak birebir aynısı olan replika çalışmalarını yaptık. Elbiselerde kullanılan kumaşların bir kısmının dokumaları enstitünün keşan, feritiko, kaytan tezgahlarında dokundu. Bunların araştırma ve üretim süreci 3 yıl sürdü." diye konuştu.

Kıyafetlerde her ilçenin farklı özellikleri bulunuyor

Araştırmada daha fazla kadınların kullandığı kıyafetlere ulaştıklarını ifade eden Karabina, şunları kaydetti:

"Kıyafetlerin araştırması ve dikimi toplam 3 yıl sürdü. Trabzon'un çok fazla göç veren bir il olması aynı zamanda vatandaşların bazen köyde, bazen yayla ya da şehir dışında olmasından dolayı kendilerine ulaşmakta oldukça zorlandık. Bu noktada muhtarlar devreye girdi. Ulaştığımız kişilerin bazen anlatımlarından veya fotoğraflarından kıyafetleri inceledik. Kalıpları çıkarma noktasında birebir bulduklarımızı kullandık. Bu elbiseleri yaparken her ilçenin farklı özellikleri olduğunu fark ettik. Şalpazarı yöresindeki Ağasar kıyafetlerinin bugün de hala yöre halkı tarafından kullanılması, düğünlerinde ve günlük yaşamlarında giyiliyor olmalarını gün yüzüne çıkarmak, duyurmak, geleceğe ışık tutmak bizim için güzel sonuçlardan biri oldu."

Karabina, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 7 Mart'ta "Şimal Kadını" ismini verdikleri defileyi hazırladıklarını belirterek, "Trabzon Devlet Tiyatrosunda düzenleyeceğimiz defilemizin biletleri ücretsiz olarak okulumuzdan temin edilecektir. Salgın tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda bilet bulunmaktadır. Sergimize Trabzonluları bekliyoruz." dedi.

Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Ayşen Morçol ise Trabzon yöresine ait geleneksel kıyafet arşivi konusunda çalışmalar yürüttüklerini, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde tema konusunu belirlerken Trabzon yöresine ait geleneksel kıyafet arşivinin olmadığını fark ettiklerini söyledi.

Morçol, bu doğrultuda araştırma yaptıklarını ifade ederek, 5'i erkek kıyafeti olmak üzere toplam 31 parçadan oluşan modernize kıyafet koleksiyonumuzu hazırladık." dedi.

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Araştırma, Trabzon, Moda, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Asırlık kıyafetler 'Şimal Kadını' defilesinde sergilenecek - Son Dakika


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