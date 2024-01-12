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Asırlık konakta yaşayan kardeşler bir tarihi ayakta tutmaya çalışıyor - Son Dakika
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Asırlık konakta yaşayan kardeşler bir tarihi ayakta tutmaya çalışıyor

Gümüşhane'de 1800'lü yılların ortasında inşa edilen tarihi Aksoy Konağı'nda yaşayan 3 kardeş, bir tarihi ayakta tutmaya çalışıyor.

Asırlık konakta yaşayan kardeşler bir tarihi ayakta tutmaya çalışıyor
12.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:57
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Asırlık konakta yaşayan kardeşler bir tarihi ayakta tutmaya çalışıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 1800'lü yılların ortasında inşa edilen tarihi Aksoy Konağı'nda yaşayan 3 kardeş, bir tarihi ayakta tutmaya çalışıyor.

Kent merkezinde birçok tarihi konağa ev sahipliği yapan Gümüşhane'de 1800'lü yılların ortasında inşa edildiği tahmin edilen Aksoy Konağı, yapısal özellikleriyle tarihi Gümüşhane konaklarının karakteristik özelliklerini taşıyor.

Korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen asırlık yapı, kentin en eski konakları arasında yer alıyor.

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan dedelerinin şimdiki kent merkezine göç etmesinin ardından Aksoy Konağı'nı inşa ederek yaşamlarını burada sürdürmeye başladıklarını söyleyen Mustafa Gürbüz Aksoy (75), kardeşleri Şaban Metin Aksoy ve Hamdi Aksoy'la birlikte yaşadıkları konağı asla terk etmeyeceklerini söyledi.

"Ben bu konak olmadan yaşayamam"

Dedelerinin Süleymaniye Mahallesi'nden kent merkezine göç ettiğinde konağı inşa ettiklerini söyleyen Mustafa Gürbüz Aksoy, "Benim anne ve babam Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi'nde yaşıyorlardı. Daha sonra buraya gelip yerleştiler. Dedem bu konağı yaptırdı onlar da geldiler buraya yerleştiler. Benim bu konakta çocukluğumda da yaşantım çok güzeldi. Bahçeyle uğraşıyordum, kardeşlerimle, eski komşularımızla sohbet ediyordum. Şimdi bir komşu arasan bulamıyorsun, sohbet edemiyorsun, evlerine gitmeye çekiniyorsun eskiden böyle değildi. Eskiden yanımızda Karabeyler konağı vardı birleşirdik, ikindi çaylarımızı, akşam çaylarımızı içerdik, otururduk, muhabbet ederdik. Benim burada bir günüm çok güzel geçiyor, hiç sıkılmıyorum. Allah göstermesin burası yıkılsa ya da bir apartman olsa hayatta yaşayamam. Ben bu konağı terk edemem ki bu babadan ve dededen bize kalan bir emanet" dedi.

Konakta yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Şaban Metin Aksoy da, "Küçüklüğümüz, büyüklüğümüz hep burada geçti. Konakta yaşayanlar çok rahat. Tabi ki bu konağa bir şey olmasın isterim ama işte bizden sonrakilerin bilecekleri iş" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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