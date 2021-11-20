AŞTİ tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

AŞTİ tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gelen ve giden yolcular kasım ayı boyunca Ankara Sanat Merkezi'ne bağlı oyuncuların sahneleyeceği oyunlarda buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce yolcunun gelip gittiği AŞTİ kapılarını Ankara Sanat Merkezi oyuncularına açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUGSAŞ ile ASM iş birliğiyle AŞTİ'ye gelen ve giden yolcular kasım ayı boyunca haftada bir sokak tiyatrosu ile buluşturulacak. Hacivat ve Karagöz, pandomim, orta oyunu, kukla gösterisi ve dans gösterileri yolcuları sanatla buluşturacak.

"AŞTİ'deki değişimi sanatsal dokunuşlarla da sürdürmek istiyoruz"

Sahnelenen oyunlarla AŞTİ'ye yeni bir renk geleceğini ve sanatsal faaliyetleri teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç,

"Kültür ve sanatın başkenti Ankara'nın Anadolu'ya açılan kapısı AŞTİ'nin de sanatla buluşması için sokak tiyatrosu uygulamasını başlattık. Haftada bir gün Ankara Sanat Merkezi sanatçıları kısa oyunlar sergileyecekler. AŞTİ'deki değişimi sanatsal dokunuşlarla da sürdürmek istiyoruz. AŞTİ artık Cumhuriyet'in Başkenti'ne yakışır çağdaş bir otogar olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tadilatla paralel sürdürdüğümüz çalışmaların sonunda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir otogarı Ankara'ya hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tiyatroyu sevdirmek amacıyla bu projede yer aldıklarını aktaran Ankara Sanat Merkezi Sanat Yönetmeni Bülent Durmaz, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. AŞTİ' ye gelen misafirlerimize sanat farkındalığı kazandırmak ve motive edebilmek amacıyla her hafta farklı oyunlar düzenliyoruz. Sanat Ankara'da her yerde diyerek insanları sanatla uğurlamayı ve sanatla karşılamayı hedefliyoruz. Hacivat ve karagöz, pandomim, orta oyunu, kukla gösterisi ve dans gösterileriyle yolcuları sanatla buluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.