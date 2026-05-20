Atakum 19 Mayıs coşkusu

Samsun'un Atakum ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atakum Belediyesinin hafta boyunca gerçekleştirdiği 19 Mayıs etkinliklerinin finali, 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü ile yapıldı. Saat 19.19'da başlayan yürüyüşte vatandaşlar, Yenimahalle Vatan Caddesi'nden Kurupelit Sahili'ne kadar marşlar söyleyerek ilerledi. Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşliğinde gerçekleşen korteje çevredeki vatandaşlar balkonlardan alkışlarla destek verdi.

Yürüyüşe Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in yanı sıra CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurupelit sahilinde sona eren kortej, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Cumhuriyet Kadınları Bandosu'nun gösterisinin ardından Atakum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Türkiye'nin farklı yörelerinden oyunların sergilendiği gösteriler izleyicilerden alkış aldı.

Program kapsamında Anıtkabir'den Atakum'a getirilen Türk bayrağı da Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teslim edildi. Bayrağı özenle koruyacaklarını belirten Türkel, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu vurgulayarak gençlere Cumhuriyet'e sahip çıkma çağrısında bulundu.

"Cumhuriyet'i daha ileriye taşıyacaksınız"

Türkel, "19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan o bir çift kararlı gözden, şu an önümde onun ayak izlerini takip eden yüzlerce genç kardeşimi görüyorum. Ülkemizin geleceği olan, Atatürk'ün izinden giden gençlerimiz bizlere düşen görev o mücadele ruhunu yaşatmak, gençlerimizin önünü açmak ve cumhuriyetimize ve bağımsızlığa aynı kararlılıkla sahip çıkmaktır. Genç kardeşlerim, bu ülkenin en büyük gücü sizlersiniz. Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'i, aklınızla, vicdanınızla ve cesaretinizle daha ileri taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. 19 Mayıs'ın taşıdığı o inanç, o cesaret ve o umut yüreğinizden hiçbir zaman eksik olmasın Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza saygıyla, özlemle, minnetle anıyorum" dedi.

Sahilde 19 Mayıs coşkusu

Sahilde düzenlenen konser programı da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. DJ Erdal'ın performansıyla başlayan etkinliklerde rap sanatçısı Enemy One sahne aldı. Sanatçının sevilen şarkılarına vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Programın finalinde sahne alan Grup Özgürlük ise seslendirdiği eserlerle bayram coşkusuna duygusal anlar kattı. Atakum Sahili'nde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar 19 Mayıs coşkusunu gece boyunca yaşadı. - SAMSUN