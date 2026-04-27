Atakum\'da "Ulusal Egemenlik Yolunda Türkülerimiz" konseri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 17:34  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Ulusal Egemenlik Yolunda Türkülerimiz" konseri ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Salih Gündoğdu ve Sinan Ayyıldız, Ata Sahne'de seslendirdikleri türkülerle izleyenleri adeta Anadolu'nun dört bir yanına götürdü.

Atakum Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin(TBMM) 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Ulusal Egemenlik Yolunda Türkülerimiz" konseri, Ata Sahne Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlendi. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdüren sanatçılar, farklı yörelere ait seçkin eserleri güçlü yorumlarıyla seslendirdi. 'Ayaş Yolları', 'Altım Üstüm Kaç Kuruşluk' ve 'Divaneyim' gibi eserlerin yanı sıra bağlama resitalleri de dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser sırasında konuşan Salih Gündoğdu, izleyicilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uzun süredir birlikte sahne aldıkları Sinan Ayyıldız ile müziğin akışına kendilerini bıraktıklarını ifade etti. Ayyıldız ise yıllar sonra memleketinde sahne almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, dünyanın farklı noktalarında konserler verdiklerini ancak bu topraklarda aynı duyguları paylaşmanın çok daha özel olduğunu söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel konuşmasında "23 Nisan programımız kapsamında Türk halk müziğine değerli katkılarda bulunan Samsunlu iki büyük sanatçımızı halkımızla buluşturduk. Akademik ve sanatsal çalışmalarıyla, halk müziğine kattıkları değerlerle gönüllerimizde taht kuran, Anadolu ezgilerini dünyaya tanıtan Dr. Öğr. Üyesi Salih Gündoğdu ve Doç. Dr. Sinan Ayyıldız ile ne kadar gurur duysak azdır. Muhteşem bir konsere imza attılar ve 23 Nisan coşkusunu bir kez daha yaşattılar. Sanatçılarımıza, halkımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç ise konserin kendilerinde derin izler bıraktığını dile getirerek, sanatçıları her zaman ağırlamak istediklerini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 18:23:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.